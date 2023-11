Operação SULMaSSP reforça a segurança nas fronteiras dos estados do Sul e MS com mais de 1.500 policiais

No próximo dia 10 de novembro, às 9 horas, o pátio do Yoted, na Rua Antônio Maria Coelho, em Campo Grande, será palco do lançamento do “Dia D” da terceira etapa da Operação SULMaSSP – Mato Grosso do Sul. Esta operação, que conta com cerca de 1.500 policiais, 320 viaturas e 6 aeronaves, envolve os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, unindo forças para prevenir e reprimir crimes nas fronteiras e divisas dessas regiões.

O SULMaSSP, bloco que dá nome à operação, é uma parceria entre as Secretarias de Segurança Estaduais, visando fortalecer ações conjuntas e permitir a troca de dados e conhecimentos relacionados à inteligência policial e aos interesses operacionais. Criado em março de 2023, o bloco atua de forma coordenada, ampliando e fortalecendo a repressão de crimes transfronteiriços e nas divisas estaduais.

Durante esta semana, as forças de segurança estão concentradas nas fronteiras e divisas de Mato Grosso do Sul, realizando ações de repressão com efetivos da polícia civil, polícias militares, corpos de bombeiros militar, perícia e polícias penais dos cinco estados participantes do SULMaSSP.

O evento de lançamento do “Dia D” contará com a presença de secretários de Segurança e integrantes das forças de segurança dos estados envolvidos. Na ocasião, serão divulgados números parciais e iniciadas as ações de rescaldo da operação.

A Operação SULMaSSP tem como objetivo desarticular organizações criminosas e aprimorar os mecanismos de defesa social, promovendo uma efetiva integração operacional e de inteligência.

Com informações da Depac e André Albuquerque/Sejusp