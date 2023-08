Feira do Bosque da Paz anima o domingo na Capital

Neste domingo (20), acontece a edição de aniversário da Feira Bosque da Paz, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). O evento conta com mais de 550 expositores de artesanato, moda autoral, antiguidades, gastronomia e muitas atrações culturais.

A programação do palco principal contará com artistas como o Grupo Sampri, André Stábile, Dj Tamys, Coral EMI e Banda T404. A Feira Bosque da Paz, realizada pela Agrupa (Associação Grupo da Paz), movimenta diretamente, de forma significativa, a vida de mais de 1.100 famílias do Estado de Mato Grosso do Sul, em sua maioria mulheres (sendo elas 70% dos expositores), que através da feira se tornaram independentes e em conjunto com a parceria do Sebrae tiveram a oportunidade de profissionalizar o seu negócio.

Na edição de agosto a Feira Bosque da Paz completará 1 ano e já conta com mais de 20 mil visitantes por edição, se tornando a maior feira cultural, artesanal e de economia criativa do Estado do Mato Grosso do Sul.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.