Programa da JBS leva profissional de Dourados para trabalhar nos EUA

Companhia oferece passagens aéreas, auxílio-moradia por tempo determinado e apoio com o novo idioma aos colaboradores interessados em trabalhar nos EUA, Argentina, Austrália, Canadá e Reino Unido

Muitos brasileiros têm o sonho de morar e trabalhar no exterior, seja para ter uma melhor qualidade de vida e viver novas experiências culturais, seja para alcançar o aperfeiçoamento de língua estrangeira.

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, ajuda seus colaboradores a realizarem esse sonho, por meio do programa JBS Sem Fronteiras, que permite que profissionais aprovados em um processo interno da companhia atuem em unidades da JBS em outros países.

É o caso do sul-mato-grossense Thales Henrique Barreto Ferreira, de 27 anos, que atuava como supervisor de produção na unidade da Seara em Dourados, e foi selecionado para desempenhar a mesma função na cidade de Columbia, no Missouri (EUA), para onde embarcou no início de abril.

Quando entrou na empresa, há mais de dois anos, Thales não imaginava que, graças ao seu trabalho, teria a oportunidade de uma vivência internacional. “Eu fiquei muito contente. É um sentimento de realização mesmo, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que um dia eu iria para os Estados Unidos pelo meu trabalho. Eu fiquei anestesiado com a notícia e querendo compartilhar com as pessoas, especialmente com minha mãe e com meu pai, pois essa é uma conquista nossa”, conta.

JBS Sem Fronteiras

Através do programa JBS Sem Fronteiras, a Companhia global oferece a chance de seus funcionários internacionalizarem a carreira profissional, mudando de função ou estendendo seus conhecimentos para outro país, fortalecendo a cultura organizacional da JBS em todo o mundo.

Para participar do programa, os candidatos precisam estar trabalhando na JBS há, pelo menos, 12 meses e ter, no mínimo, seis meses de experiência na função. Para a inscrição, não é necessária fluência em inglês, nem em outro idioma. Em parceria com o Instituto J&F, a JBS capacita os colaboradores selecionados na língua inglesa.

A formação requerida para o processo é Ensino Fundamental completo, além das qualificações técnicas exigidas para a função disponível. Todos os colaboradores inscritos são submetidos a um processo seletivo interno. Ao final, os aprovados iniciam uma etapa de orientação e acompanhamento específicos, com todo o suporte da JBS, incluindo auxílio no processo do visto, compra de passagem aérea e documentação.

O JBS Sem Fronteiras foi criado em 2015 voltado especialmente para promover o intercâmbio profissional de operadores da Friboi e da Seara para a cidade de Brooks, em Alberta, no Canadá. O projeto cresceu, e hoje em dia, há vagas para todos os níveis hierárquicos e departamentos, incluindo administrativo, comercial e de gestão, para unidades da JBS espalhadas pelo mundo.

Como se inscrever para trabalhar na JBS

Aos interessados que quiserem fazer parte do quadro da JBS, a Companhia atualmente está com cerca de 800 vagas disponíveis em Mato Grosso do Sul. Exceto para as posições de operador de produção, em que a entrega do currículo precisa ser feita pessoalmente na unidade, no site jbs.com.br/carreiras é possível consultar e se inscrever nas oportunidades em posições administrativas e de gestão.

Maior empregadora do Brasil, a Companhia tem atualmente mais de 150 mil colaboradores em todas as regiões do Brasil, além de 270 mil pessoas empregadas em fábricas e unidades comerciais em 24 países de todos os continentes.

Sobre a JBS

A JBS é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Com uma plataforma diversificada por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos, além de plant-based), a Companhia conta com mais de 270 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil, a JBS é uma das maiores empregadoras do país, com 152 mil colaboradores.

No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A empresa investe em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transportes, com foco na economia circular.

A JBS conduz suas operações priorizando a alta qualidade e a segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor, com o propósito de alimentar pessoas ao redor do mundo de maneira cada vez mais sustentável.

Com informações da assessoria