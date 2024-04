Campo Grande começa entregas do Programa de Aquisição de Alimentos Indígena

O PPA (Programa de Aquisição de Alimentos) Indígena começou a ser executado em Campo Grande. Lançado nesta sexta-feira (26), em ato no Centro de Referência de Assistência Social Noroeste, o programa objetiva garantir alimentação saudável aos povos indígenas que vivem em situação de insegurança nutricional. Além disso, fortalecer a agricultura familiar e a geração de trabalho e renda no campo.

O PAA Indígena vai destinar cerca de R$ 6 milhões no combate à insegurança alimentar das comunidades indígenas. Além de Campo Grande, outros 32 municípios, dos 79 que compõem o estado, participam da iniciativa.

Nesta primeira entrega, 70 famílias receberam uma cesta com diversos alimentos. Para o cacique Josué Augusto Nimbú, da Comunidade Nova Canaã, a manhã foi de comemoração. “As comunidades indígenas se sentem honradas por essa iniciativa da Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Governo Federal e Estadual. São várias comunidades que serão beneficiadas com esse programa, como o Estrela do Amanhã, Darcy Ribeiro, Associação Núcleo Ceramista, Barra Funda e Nova Canaã”, citou.

Campo Grande está entre os cinco maiores municípios de Mato Grosso do Sul em população indígena. Mato Grosso do Sul, inclusive, dobrou a população indígena em 12 anos, segundo dados do Censo 2022.

O Estado saiu de 77.025 indígenas em 2010 para 116.346 mil em 2022. Como em Campo Grande não há comunidade indígena produtora, os quilombolas, que também fazem parte dos grupos prioritários do Governo Federal, são quem irão fornecer os alimentos para a compra pública.

São 19 produtores da Comunidade Quilombola Chácara do Buriti que irão receber até R$ 15 mil no período de um ano pela entrega de frutas, legumes e verduras. A expectativa é que até o fim do programa sejam entregues 35 toneladas de alimentos.

Em Campo Grande são 23 comunidades indígenas que somam 18.439 pessoas, destas, 1.315 famílias já estão cadastradas para participar do PAA Indígena. “A Secretaria Municipal de Assistência Social é responsável pelo cadastramento das famílias e responsável por fazer a distribuição destes alimentos. Até o momento são 1.315 famílias cadastradas, mas esse número pode aumentar. Para esse cadastro é usada como a base de dados da Secretaria de Assistência Social e a base que a Funai nos passou”, esclareceu o secretário municipal de Assistência Social José Mário Antunes. Os CRAS que atenderão as comunidades indígenas são: CRAS Vida Nova, Tiradentes, Noroeste, Vila Gaúcha, Popular e Jardim Aeroporto. Toda essa distribuição será realizada por essas unidades.

O PAA Indígena foi desenvolvido pelo Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), e é coordenado pela Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e executado pela Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e prefeituras municipais.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram