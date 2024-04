Plantão: TRE-MS realizará atendimento ao eleitor neste sábado

Ação será realizada em todo o estado das 8 às 13h

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul informa que haverá plantão de atendimento ao eleitor em todos os cartórios e Postos de Atendimento Eleitoral (PAEs) do estado neste sábado (27), das 8 às 13h.

Na ocasião será possível tirar o primeiro título, transferir o local de votação, atualizar ou regularizar a situação eleitoral, não sendo necessário agendamento prévio. (Consulte os locais de atendimento ao eleitor)

Em Mato Grosso do Sul, quase 120 mil eleitores estão com o título cancelado (mais de 40 mil são de Campo Grande) e precisam regularizá-lo para votar nas eleições municipais de 2024. Vale lembrar que o prazo é improrrogável e se encerra no próximo dia 8 de maio.

Com informações da assessoria