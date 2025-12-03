Quarta-feira tem chuva em todas as regiões de MS e máximas chegam a 30°C

Instabilidade domina o Estado, com temperaturas mais amenas e previsão de pancadas ao longo do dia

A quarta-feira (3) será marcada pelo retorno da instabilidade em praticamente todo Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec, todas as regiões devem registrar chuva ao longo do dia, acompanhada de céu nublado e temperaturas mais amenas em relação às últimas semanas de calor intenso.

Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 23°C e máxima de 27°C, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento.

No Pantanal, cidades como Corumbá devem ter variação entre 26°C e 30°C, também com instabilidade. Aquidauana aparece com mínima de 24°C e máxima de 28°C.

O sudoeste segue com cenário semelhante: Porto Murtinho terá temperaturas entre 24°C e 28°C, enquanto Ponta Porã registra a menor mínima do estado, 21°C, e máxima de 24°C.

No norte, Coxim fica entre 24°C e 29°C, e Camapuã varia de 22°C a 27°C, ambas as cidades com previsão de chuva.

A região do Bolsão também amanhece com instabilidade: Paranaíba (23°C/29°C) e Três Lagoas (25°C/29°C) podem ter pancadas ao longo do dia.

No leste, Anaurilândia terá mínima de 23°C e máxima de 30°C, uma das maiores do estado. Em Iguatemi, a variação prevista é de 22°C a 27°C.

Já no Cone-Sul, Dourados aparece com 22°C a 28°C, também sob influência da chuva.

O Cemtec reforça que a combinação de calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas, mantendo o padrão de instabilidade e deixando a quarta-feira com clima mais úmido e temperaturas moderadas em todo Mato Grosso do Sul.

