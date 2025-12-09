Vítima de feminicídio será sepultada nesta terça-feira, na Capital

O velório de Angela Nayhara Guimarães, de 54 anos, 38ª vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul, neste ano, está sendo realizado deste a noite de ontem (08) no Cemitério Memorial Park em Campo Grande, com sepultamento previsto para às 10h30 desta terça-feira (09).

Angela foi morta a facadas pelo ex-marido, Leonir Gugel, de 59, na manhã de segunda-feira (8), em Campo Grande. O crime ocorreu dentro da casa da família, no bairro Taveirópolis, e foi presenciado pela filha do casal, de 25 anos, que ficou ferida ao tentar defender a mãe.

Segundo a polícia, Angela estava tentando encerrar a relação de cerca de 30 anos, embora não houvesse histórico de violência doméstica registrado. Após atacar as duas, Leonir tentou se matar com um golpe no pescoço, mas foi socorrido e permanece internado e preso em flagrante.

O caso será investigado como feminicídio. Com esse crime, Mato Grosso do Sul chega ao 38º feminicídio em 2025, número que já supera os 35 registrados em todo o ano anterior.

