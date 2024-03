Procon na Rua atende consumidores neste sábado

Serviços de orientação e registro de reclamações estarão disponíveis, neste sábado (2), no Portal Caiobá, em Campo Grande. O atendimento do Procon na Rua acontece das 8h às 14h, durante o ‘Mutirão Todos em Ação’, na Escola Municipal Professor Antonio Lopes Lins.

Para receber o atendimento do Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), é necessário levar os documentos originais de identificação com foto e comprovantes de sua relação de consumo.

A van do Procon na Rua estará posicionada na Rua Cibele, nº 460, no Portal Caiobá. No local, também serão ofertados pelo mutirão serviços públicos como a atualização de cadastro em programas sociais, acesso a tarifa social de energia elétrica, água e esgoto, vagas de emprego, serviços de saúde, entre outros.

O evento tem como parceiros o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Campo Grande, instituições representativas de classe e a iniciativa privada.

Documentos necessários

Importante que os consumidores se atentem quanto aos documentos necessários para que sua reclamação seja registrada no local do evento, em plataforma digital ou mesmo em uma das unidades de atendimento presencial do Procon/MS.

Conforme o Decreto Estadual 15.647/2021 e a Resolução Setas 127/2013, são obrigatórias a apresentação de um documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência atualizado ou declaração de próprio punho, além de detalhes sobre a sua relação de consumo com a empresa como, por exemplo, um contrato, comprovante de pagamento ou boleto.

As mesmas regras valem para o registro da reclamação online e nas unidades de atendimento da Rua 13 de Junho, nº 930, no Centro, Fácil Aero Rancho, Bosque dos Ipês e no Cijus (Centro Integrado de Justiça).

O atendimento para dúvidas e denúncias ainda pode ser realizado pelo Disque Denúncia 151, assim como pelo formulário ‘fale conosco’ no site do Procon/MS.

