Procon Municipal e Estadual se unem para aliviar dívidas dos cidadãos em multirão nacional

O projeto Renegocia!, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a mediação da Senacon, auxilia consumidores endividados na regularização financeira e recuperação de crédito.

Conhecido como “o Dia D”, este mutirão de ressarcimento de contas acontece nesta terça-feira (25) das 8h às 17h, na Praça Ary Coelho, em Campo Grande, sendo realizado em conjunto pelo Procon Campo Grande e Procon Estadual.



Conforme o evento, é preciso levar os documentos pessoais e o contrato das dívidas. Caso não tenha, vale apresentar qualquer documento que comprove o débito, como faturas, comprovantes de pagamento, entre outros.

Processo

O consumidor presente pode consultar suas dívidas no CPF e obter orientações sobre tarifa social e eficiência energética com a Energisa. Além disso, todo o processo de atendimento ao cliente é acompanhado e monitorado pelos órgãos de defesa do consumidor.

O Renegocia é um projeto diferente do Desenrola, do Ministério da Fazenda, contudo, o consumidor poderá renegociar os seus débitos bancários e não bancários, ficando de fora dívidas de pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário.

Quem pode participar?

O dia D possui foco nos superendividados, que não conseguem pagar suas dívidas. Portanto, todos os consumidores podem participar do evento a fim de obter condições especiais de pagamento e possíveis descontos.

Ainda assim, para mais informações sobre o Renegocia! Estão disponíveis em: https://tinyurl.com/5n6sfxcz.

Com Informações da Prefeitura de Campo Grande