Polícia Militar Rodoviária inicia “Operação Volta às Aulas 2023”

A “Operação Volta às Aulas 2023” teve seu início nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, promovida pela Polícia Militar Rodoviária. Com o término previsto para o dia 4 de agosto, o foco principal dessa operação é intensificar a fiscalização e combate às principais infrações de trânsito nas estradas, incluindo casos de condução sob efeito de álcool, ultrapassagens em locais proibidos, excesso de velocidade e condução de veículos sem habilitação, entre outras irregularidades.

Dada a temporada de recesso escolar, o fluxo de viajantes e turistas aumenta consideravelmente, o que levará a um reforço no policiamento em todas as regiões do Estado. A atenção será redobrada especialmente nas rodovias que conectam a áreas de maior movimentação turística e municípios, como a região famosa por sua beleza natural, Bonito, a fronteira de Ponta Porã, bem como os pitorescos distritos de Palmeiras e Piraputanga, entre outros destinos populares.

Estão sendo empregadas 18 viaturas, espalhadas nas 11 bases operacionais do Estado, com cerca de 90 policiais militares empenhados, reforçando a fiscalização, buscando prevenir acidentes e preservar a vida das pessoas, aumentando a sensação de segurança em nossas rodovias.

A orientação da Polícia Militar Rodoviária a quem estiverem viajando neste período é de conferir as condições e os equipamentos de segurança de seu veículo, especialmente, pneus, freios e faróis, realizar o planejamento da viagem com locais de parada para descanso, além de ter uma atitude paciente e responsável na direção do veículo, sempre respeitando os outros motoristas e as leis de trânsito.

Com informações da Polícia Militar Rodoviária.