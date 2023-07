Plano Safra da Agricultura Familiar é lançado durante Conferência Estadual

Na última terça-feira (25), às 8h30, aconteceu a Conferência Estadual da Agricultura Familiar e o aguardado lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. O evento teve como local o Auditório Manoel de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em um encontro que reuniu representantes do governo, lideranças políticas e agricultores familiares de Mato Grosso do Sul. O governador Eduardo Riedel (PSDB), o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira e o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), participaram do evento.

O Plano Safra da Agricultura Familiar, anunciado durante a conferência, traz boas notícias para os agricultores familiares do país. Nessa nova safra 2023/2024, serão destinados R$ 71,6 bilhões em crédito rural para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), um aumento significativo de 34% em relação ao ano anterior, e o maior valor já registrado na série histórica para esse setor.

O objetivo foi o de levantar demandas e anseios da população, autoridades e instituições presentes na Agricultura Familiar do Estado. O passo seguinte é inseri-las no orçamento do PPA (Plano Plurianual 2024/2027). “Isso vai garantir os investimentos necessários para fortalecer as associações e cooperativas, para capacitar jovens, para adquirir insumos, modernizar equipamentos e garantir investimentos em educação, ciência e inovação. Isso será possível se garantirmos que a agricultura familiar esteja presente no orçamento de Mato Grosso do Sul”, comenta o secretário executivo Humberto de Mello Pereira

Conferência

Dentre as medidas do Plano Safra, destaca-se a redução da taxa de juros de 5% para 4% ao ano, para os produtores que se dedicam à produção de alimentos essenciais, como arroz, feijão, mandioca, tomate, leite, ovos, entre outros. Essa iniciativa visa contribuir com a segurança alimentar do país, estimulando a produção de itens fundamentais para as famílias brasileiras. Adicionalmente, as alíquotas do Proagro Mais sofrerão uma queda de 50% para aqueles que se dedicarem à produção de alimentos.

Durante o evento, várias figuras políticas foram entrevistadas e deram seus pareceres sobre o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. O Deputado Vander Loubet expressou grande otimismo em relação à iniciativa, considerando que é um marco importante para a agricultura familiar e ressaltando a sintonia entre os órgãos envolvidos nas políticas públicas, tanto no âmbito estadual quanto federal.

“Isso aqui é fruto das conferências que fizemos. Nós realizamos três conferências com todas as agriculturas familiares, quilombolas e indígenas, onde será entregue um programa com as demandas que nosso estado precisa ao ministro.” — Afirma o Deputado.

Ademais, a Deputada Rose Modesto, do partido União Brasil, comentou sobre a importância de garantir que os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) alcancem também os pequenos e médios produtores, especialmente no setor rural, fortalecendo assim a agricultura familiar na região.

“É por isso que hoje estou aqui, no lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, para auxiliar a Sudeco. A maior parte do FCO está no setor rural, e precisamos fazer com que esses recursos cheguem efetivamente à agricultura familiar, para que Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, nossa região, continuem produzindo em grande quantidade e agregando valor aqui.” — Ressaltou a Deputada.

Além disso, outro destaque do evento foi o Deputado Estadual Zeca do PT, que falou sobre o novo momento da agricultura de Mato Grosso do Sul, que agora não se resume apenas à pecuária e soja, mas também abraça com força a agricultura familiar.

Representação

O lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar representa uma ação prioritária do governo para fortalecer o setor e promover o desenvolvimento econômico e social, garantindo melhores condições de produção e renda para os agricultores familiares. Com essa iniciativa, espera-se impulsionar a produção de alimentos, proporcionando segurança alimentar à população brasileira e incentivando o crescimento do agronegócio do país.

Com Informações das Repórteres Juliana Brum e Izabela Cavalcanti