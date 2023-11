Sabadou! Confira a Agenda Cultural para este fim de semana na capital

Agenda Cultural em Campo Grande: Fim de Semana Promete Diversidade e Entretenimento

Campo Grande se prepara para um fim de semana repleto de atividades culturais, atendendo a diversos gostos e interesses. Confira a programação para os próximos dias:

1. Ney Matogrosso: Cantando Nossas Histórias

– Local: Teatro Allan Kardec, Avenida América, 653 – Vila Planalto, Campo Grande/MS.

– Data: 18/11/2023.

– Horário: 19h.

2. Caminhada Campo Grande de Tia Eva

– Local: Igreja São Benedito – Tia Eva, R. Eva Maria de Jesus, 271 – Seminário, Campo Grande/MS.

– Data: 18 de novembro.

– Horário: 08h às 10h

3. Concerto de 30 anos do Coral Mokiti Okada de MS

– Local: Auditório do CREA, R. Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande/MS.

– Data: 18 de novembro.

– Horário: 18:00.

4. Encontro de Violeiros

– Local: Parque das Nações Indígenas, Campo Grande/MS.

– Data:

– 17 de novembro: Roda de Viola Nacional com Mayck & Lyan e João Lucas & Walter Filho (A Maior Roda de Viola da América Latina) – 18h.

– 18 de novembro: Show com o cantor João Carreiro – 19h.

– 19 de novembro:

– 11h – Abertura dos Stands Gastronômicos.

– 16h – Show Nacional com Cacique & Pajé.

– 18h – Show Estadual Orquestra Corumbaense de Viola Caipira.

– 19h – Show Nacional com Almir Sater.

5. 1º Cicloturismo de Campo Grande

– Local: Esplanada Ferroviária (largada), Campo Grande/MS.

– Data: 19 de novembro.

– Horário: 07h.

Não perca a oportunidade de aproveitar o que a capital sul-mato-grossense tem a oferecer neste fim de semana!

