Curso forma segurança para autoridades

Com o objetivo principal da formação é aperfeiçoar os integrantes na função de Agente de Segurança e Proteção às Autoridades para atuação nas atividades de segurança e proteção de autoridades civis e militares, bem como suprir algumas necessidades específicas do TJMS e demais instituições de segurança pública começou essa semana a terceira edição do Curso de Proteção e Segurança de Dignitários. Realizado pelo Tribunal de Justiça de MS, por meio de sua Assessoria Militar e em parceria com a Escola Judicial de MS (Ejud-MS), o curso contém aulas teóricas e práticas, nas quais os 41 participantes debaterão temas como segurança pessoal, escolta, defesa pessoal, inteligência protetiva, direção defensiva e evasiva, e planejamento operacional.

O curso se estende até o dia 26 de setembro, somando uma carga horária de 141 horas-aula. Participam membros de diversas instituições como a Polícia Militar, Sejusp, Coordenadoria de Inteligência da Sejusp, Casa Militar, Ministério Público, Agepen, Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal de Dourados, Polícia Penal, Assessoria Militar e Assessoria de Inteligência do TJMS.

Os participantes terão, além de aulas teóricas expositivas, estudos de casos e de planejamento operacional, bem como aulas práticas com simulação de manuseio de feridos, práticas de salvamento aquático, formação de equipes de segurança, práticas de voo, deslocamento com veículos e a pé. Os alunos terão ainda encontros em academia de artes marciais, no autódromo de Campo Grande, em estande de tiros e no aeroporto Santa Maria.

Leia mais: Presidente do TJMS realiza casamento em comunidade indígena

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.