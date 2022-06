Escócia volta a discutir independência

Um segundo referendo sobre a independência da Escócia pode sair no próximo ano. De acordo com a primeira-ministra da país, Nicola Sturgeon, o governo escocês, liderado por seu Partido Nacional Escocês, pró-independência, irá apresentar um projeto de referendo com a data sugerida de 19 de outubro de 2023 para a votação.

Sturgeon também afirmou que iria escrever ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e pediu permissão para realizar a consulta pública, porém informou já ter iniciado planos para obter a autoridade legal caso ele bloqueie os planos.

“O que não estou disposta a fazer, o que nunca farei, é permitir que a democracia escocesa seja prisioneira de Johnson ou de qualquer primeiro-ministro”, disse Sturgeon no Parlamento escocês.

Em 2014, houve uma votação que iria decidir se o país iria continuar no Reino Unido, o escoceses rejeitaram a independência. Porém, o governo semi-autônomo do país afirma que a saída do UK da União Europeia, contestada pela maioria dos escoceses, significa que a questão deve ser submetida a uma segunda votação.

O Partido Conservador de Boris Johnson se opõe fortemente a um referendo, e alega que a questão foi resolvida em 2014, quando os escoceses votaram contra a independência por 55% a 45%. Anteriormente, Boris havia se recusado a emitir uma ordem que confere autoridade ao Parlamento escocês para realizar a consulta pública.