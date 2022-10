Primeiro espaço de atendimento à vítimas de agressão do interior do MS é inaugurado

Com o objetivo de atender aos casos de violência doméstica contando com serviços especializados da Delegacia de Atendimento à Mulher – DAM; Programa Mulher Segura, da Polícia Militar; Núcleo Psicossocial de Referência de Atendimento à Mulher, etc, foi inaugurada na tarde desta quarta-feira (26) a Casa da Mulher Jardinense, a primeira do interior de Mato Grosso do Sul. O espaço é resultado da parceria entre a Polícia Civil, o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal.

O novo local fará parte da linha de frente dos serviços de enfrentamento à violência doméstica e tem como base atender todos os tipos de violências baseadas no gênero da vítima. Na Casa da Mulher Jardinense estarão disponíveis para a população acolhimento e atendimento humanizados; escuta qualificada e privacidade durante todo o atendimento. Para os profissionais, o local irá funcionar como um incentivo para as suas capacitações.

A inauguração foi realizada pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Regional de Jardim e contou com a presença de diversas autoridades locais, como a prefeita Cleidiane Maretsenbach e representantes da Câmara Municipal.

A delegada titular Allana Marielle Mazzaro Zarelli relembrou o início projeto e os esforços necessários de várias esferas para que o Casa fosse feita. “Hoje a casa vem pra mudar o paradigma do tratamento da mulher aqui em Jardim. Hoje a violência contra a mulher não é só um problema de segurança pública, mas também de saúde pública”.

O Delegado Lupérsio Degerone Lúcio, diretor do Departamento de Polícia do Interior e representante do governador Reinaldo Azambuja, o secretário de justiça Antônio Carlos Videira e o DGPC, Roberto Gurgel Filho, reafirmou a necessidade de enfrentar desde o primeiro momento a violência doméstica e que é essencial começar a educação sobre este tema desde a infância.

Amylcar Eduardo Paracatu Romeiro, Delegado da Regional de Jardim também esteve presente na inauguração e chegou a revelar que esta ação é apenas o início para o que o Governo planeja para o combate a violência doméstica. “A prefeitura, a Câmara Municipal e a PM tem contribuído para as ações da Polícia Civil. A união de esforços aqui na Casa vai ser um novo passo. É apenas uma semente do que a gente projeta para o atendimento à Mulher. Essa ideia vai expandir e crescer para o benefício de todos”, finalizou.

Até o momento, Mato Grosso do Sul possui 25 “Salas Lilás”, 11 Delegacias de Atendimento à Mulher- DAM e uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – Deam.

SERVIÇO: A Casa da Mulher Jardinense estará aberta para atendimento ao público de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 19h30. Nos outros horários além desses, os casos de violência serão encaminhados para a Delegacia de Polícia de Jardim. O espaço fica localizado na Rua Valfrido Coimbra Grubert, 162 – Conjunto Habitacional Paraíso, em Jardim.

