Cantor de MS faz sucesso no TikTok como um dos melhores covers de Michael Jackson

Seguido por familiares de Michael Jackson, Wendel faz cover “de cair o queixo” cantando e dançando como o cantor

O cantor Wendel Jackson estreia amanhã (28), no Sunset Growler Station, às 21h, seu mais novo espetáculo, chamado “Wendel Jackson Moonwalk Tribute”, que, como o próprio nome já sugere, trata-se de um cover, mas não é qualquer um: é um dos melhores covers de Michael Jackson da atualidade, não apenas de MS, mas do país (que pretende viajar em breve), onde o artista não apenas se veste, como canta, dança e reproduz todos os trejeitos do artista, para delírio e felicidade dos fãs de MJ.

O jovem campo-grandense Wendel Gama Beraldo tem apenas 25 anos, mas é dono de um talento supreendente, emocionando e remetendo os mais saudosos às memórias que envolvem o “Rei do Pop”, Michael Jackson, que partiu em junho de 2009, deixando uma legião de fãs órfãos e inconsoláveis. “Desde muito novo tive contato com a música, por intermédio de minhas tias que cantavam na igreja. Sempre ouvia elas ensaiando em casa, e ficava impressionado em ver, este foi o primeiro contato musical”, conta Wendel ao jornal O Estado.

Sobre a entrada de Michael em sua vida, ele conta que desde criança ficava dançando em frente da TV, enquanto assistia a shows ou clipes do astro. “Em 2009, ano em que o Michael faleceu, eu decidi fazer a minha primeira apresentação na escola, este foi um impacto bem grande para os alunos, pois quase ninguém sabia que eu dançava. A partir daí, comecei a me interessar por levar o legado de MJ adiante, sempre fazendo apresentações nas escolas, depois em algumas festas de aniversários, alguns eventos e assim foi indo! Hoje em dia, também faço a parte vocal, depois de muito treinamento consegui também desenvolver essa habilidade, e isso com certeza é o que impacta o público”, relembra.

As expectativas para o show, segundo o jovem, são “100% altas”. “Com o desenvolvimento do meu trabalho como cover, tive a oportunidade de conhecer os melhores músicos e equipe para isso! O meu novo projeto, chamado ‘Moonwalk Tribute’, vem pra mostrar um dos melhores tributos ao MJ. Com certeza, por eu ter a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais, os shows serão incríveis, estamos fazendo de tudo pra trazer um bom espetáculo para o público. Temos um repertório muito completo, só os maiores hits do ‘Rei do Pop’, com as coregrafias e figurinos mais marcantes. Tenho certeza de que essa experiência será muito bem aceita pelo público.”

O produtor do evento, o músico Rafael Barros, explica que a ideia era começar com esse espetáculo antes da pandemia, e vem sendo conversado há mais de dois anos, mas a COVID-19 fez com que os planos fossem adiados. “O Wendel só vem crescendo nacionalmente e internacionalmente, teve vários reconhecimentos internacionais de vários veículos de imprensa, vários nomes, até do Rodrigo Teaser, que é considerado o maior artista que faz esse trabalho [de cover do Michael Jackson] no mundo, que é brasileiro, a gente tá numa expectativa muito grande, é um show com banda, dançarinos, dez trocas de roupa, não é fácil fazer cover do ‘Rei do Pop’.”

Quase 3,5 milhões de seguidores

O cover de Wendel é tido como muito próximo da perfeição pelas pessoas e, não à toa, o intérprete já conseguiu alcançar quase três milhões e meio de seguidores no TikTok. “O público do TikTok é muito intenso, eles realmente adoram os tipos de vídeo que venho trazendo! Sempre estão fazendo comentários positivos, de incentivo e também pedindo pra cantar diversas músicas, e fazendo esse tipo de conteúdo, consegui fazer com que os meus vídeos chegassem a pessoas próximas ao MJ, por exemplo, eu sou seguido pelo próprio sobrinho do MJ, TJ Jackson; também sou seguido por um dos dançarinos e coreógrafos do MJ, Travis Payne; e não posso deixar de falar que também sou seguido pelo baterista que trabalhou com o Michael por muitos anos, Jonathan Sugarfoot”, conta.

A qualidade da apresentação de Wendel é tão grande que, recentemente, o artista foi ganhador do quadro Show de Talentos, do programa de Marcos Mion, na Rede Globo.

Mesmo assim, saber que pessoas que foram próximas de um dos maiores artistas de todos os tempos o seguem é algo que mexeu muito com o jovem. “Como disse, eu sou seguido por um dos sobrinhos do Michael que, em meados dos anos 90, com seu grupo chamado de ‘3T’, lançou a música ‘Why’, com participação do Michael. Foi um baque muito grande, pois eu não imaginava que uma pessoa tão próxima do Michael, assim, poderia me conhecer por meio do meu trabalho. Eu tomei um grande susto quando percebi que ele me acompanhava nas redes sociais”, relata.

Planos

O cantor e dançarino afirma gostar do que faz e se diz sonhador. “Tenho em mim uma pessoa muito sonhadora, gosto muito do que faço e desejo que isso um dia vire a minha principal profissão, me sinto honrado em poder

representar o MJ dessa forma, entregando o melhor de mim com muita dedicação.”

E é assim, com toda essa energia, que o artista quer trabalhar para alcançar seus objetivos. “Os planos para o fim de 2022 são de nos organizar e nos preparar para em 2023 começarmos a rodar esse Brasil com o nosso show! Recebo muitos comentários de pedidos pra poder fazer show em outros estados e estamos trabalhando duro nisso e vai acontecer!”

E de onde vem a motivação? Do público, é claro. “Sempre é muito gratificante receber o carinho das pessoas, eu realmente amo demais, porque isso é um dos motivos mais fortes, pra eu sempre continuar, e entregar a eles o que eles merecem. Eu amo muito os meus fãs, que também são fãs do Michael, o carinho deles é essencial e sou muito grato por eles existirem, dá para sentir que eles realmente amam o que eu faço e sempre vou procurar entregar o melhor pra eles”, afirma carinhosamente.

Wendel Jackson pode ser encontrado no Instagram como @wendejgama e no TikTok como @wendeljack-sonofficial.

SERVIÇO: O show “Wendel Jackson Moonwalk Tribute” será realizado no Sunset Growler Station, amanhã (28), às 21h. O Sunset Growler Station fica na Avenida Afonso Pena, 5.668. Os ingressos custam R$ 40 (3º lote) e podem ser adquiridos por meio do link: https://bit.ly/3CF9yKc

