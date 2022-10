Distribuição das urnas eletrônicas segue até amanhã em Campo Grande

A Justiça Eleitoral deu início a distribuição das urnas eletrônicas que serão utilizadas durante o segundo turno, previsto para este domingo (30). A distribuição foi iniciada na 35ª Zona Eleitoral onde serão entregues 394 urnas.

As entregas foram iniciadas na 35ª Zona Eleitoral localizada na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e em outras duas Zonas Eleitorais, conforme o TRE todas as urnas serão entregues até as 19h de amanhã (28).

Leonardo Alcantra orienta que os presidentes das sessões optem por buscar as urnas nos horários de menor movimento e se atentem as orientações do TRE, para evitar transtornos e garantir a integridade e segurança das urnas.

“Estaremos atendendo das 7h30 às 19h, mas pedimos que não venham em horário de pico porque não é só entregar a urna existem ajustes e orientações, o presidente recebe materiais, valores e antes de ser retirada a urna é testada, ele assina um termo de responsabilidade então é um trabalho que não começa só no dia de votação”, explicou.

Ao retirar a urna o presidente recebe a lista de candidatos, adesivos com horários, recomendações; caderno de votação com a lista de todos os eleitores da urna recebida e kit de higiene contendo uma máscara, papel higiênico, álcool e lenço umedecido.

Leonardo Alcantra ressalta que é imprescindível que a urna seja armazenada em segurança assim que for retirada para evitar incidentes como o ocorrido no primeiro turno das eleições, onde uma foi roubada

“O presidente tem a responsabilidade de não só receber a urna, mas garantir a integridade da mesma, orientamos que assim que retirada seja guardada de preferência na residência do presidente, até as 6h da manhã de domingo quando ele irá se apresentar na sessão eleitoral”, disse.

Em Campo Grande foram preparadas 2.209 urnas de votação e 207 de contingência, totalizando 2.146 urnas eletrônicas. Em todo Estado foram preparados 6.912 de votação, 1.176 contingência, totalizando 8.088 urnas.

Veja mais informações na live:

Confira as datas e locais de entrega das urnas eleitorais de Campo Grande:

8ª ZE

Dias: 24, 25 e 26/10

Horário: 8h às 18h

Local: Fórum Eleitoral – Parque dos Poderes

35ª ZE

Dias: 27 e 28/10

Horário: 7h30 às 19h

Local: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

36ª ZE

Dias: 24, 25 e 26/10

Horário: 8h às 18h

Local: Fórum Eleitoral – Parque dos Poderes

44ª ZE

Dias: 25, 26 e 27/10

Horários: 8h às 19h

Local: SUAS (Escola do Sistema Único de Assistência Social) – SUAS/MS Mariluce Bittar – Rua André Pace, 630, Guanandi

53ª ZE

Dias: 25 e 26/10

Horário: 9h às 17h

Local: Centro Social Catequético da Paróquia São Judas Tadeu – Rua México, 235, Jd. América

54ª ZE

Campo Grande

Dias/Horários: 26, 27/10 (8h às 18h) e 28/10(8h às 12h)

Local: Clube União dos Sargentos – Rua Terenos, 485, Bairro Amambaí

Terenos

Dias/Horários: 28/10 (9h às 16h)

Local: Câmara de Vereadores – Rua Isaac Cardoso, 281 – Centro

