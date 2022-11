Professora dá dicas para quem quer ter nota máxima na redação do Enem

Uma das grandes expectativas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é o tema da redação. As possibilidades de assuntos que podem cair na prova e colocar em prática a produção dos textos é fundamental neste processo de preparação. Para auxiliar os vestibulandos com a “temida” redação, o Especial Enem do jornal O Estado destacou os principais pontos citados pela professora de redação Graciela Granetto, que atua na orientação dos estudantes.

Mais importante que tentar adivinhar a temática que será exigida, é saber como colocá- -la em prática, independente do assunto e de quais temas já foram cobrados na redação do Enem. De acordo com a professora de Redação da Escola Harmonia da Capital, entre as inúmeras possibilidades é possível dividir por eixos temáticos. Questões do meio ambiente, economia, saúde, tecnologia e, até mesmo sobre voluntariado são alguns dos principais destaques da atualidade. “São muitos os assuntos que pode ser o escolhido. O descarte de lixo eletrônico, educação financeira, o tabagismo com foco no cigarro eletrônico são temas que estão inclusos nesses eixos e que fazem parte de uma visão para o futuro”, destacou Graciela a

O Estado.

Citando fatos ocorridos nos últimos anos, e considerando o cenário pandêmico, para a professora é preciso que o estudante tenha um olhar aguçado, já que temas óbvios podem cair, mas com uma análise diferente. “Na pandemia, por exemplo, sabendo que muitos alunos sofreram durante com a ausência da tecnologia, e com base nessa informação, questões da alfabetização digital também seriam interessantes caso fossem abordada. Outro tema em destaque poderia ser sobre a primeira infância, tendo em vista o papel da escola no tocante à cidadania e da família para a formação leitora, que também seria um bom enredo”, detalhou.

Apostando nos temas mais corriqueiros, a diversidade cultural e a xenofobia também dariam textos carregados de conteúdo. “A partir do ingresso expressivo de venezuelanos em nosso país, o tema poderia ser bastante comentado. De um lado um programa intersetorial, ‘Operação Acolhida’, e a interiorização, do outro lado, o desrespeito e o menosprezo que os venezuelanos muitas vezes enfrentam. São lacunas que podemos explorar e mergulhar nas possibilidades. Tem muito o que escrever sobre esses assuntos.”

Dicas para Redação

Para um bom desempenho na redação, conforme explicado pela professora, é importante apresentar argumentos e justificá-los. Em segundo momento, é preciso revisar a estrutura da dissertação argumentativa. “Minha orientação é de que o texto seja organizado em 4 parágrafos: introdução, desenvolvimento I e II, e a conclusão.”

Introdução: com uma contextualização sobre o tema, a tese apontando a problemática do tema, uma ideia superficial dos argumentos que serão discutidos nos parágrafos seguintes (causa e consequência) e um fechamento de parágrafo destacando a necessidade de uma intervenção;

Desenvolvimento I: apresentação do argumento (causa do problema), fundamentação (repertório), discussão (ratificação da relação entre o repertório e o argumento);

Desenvolvimento II: apresentação do argumento (consequência do problema), fundamentação (repertório), discussão (ratificação da relação entre o repertório e o argumento);

Conclusão: retomada do tema, a “Proposta de Intervenção” (o que deve ser feito? Quem será o responsável? Como será feito? Com qual propósito? E ainda um detalhamento, a explicação do agente – quem?). Para finalizar o texto, a sugestão é que a contextualização seja retomada, no último período.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado do MS.

