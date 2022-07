Primeira escola de MS que ensina ferramentas das redes sociais é criada por publicitária

Posicionamento online, criação de conteúdo, vendas. Quem lida com o meio digital ou só está antenado nas redes sociais sabe bem que isso é imprescindível para qualquer negócio. Movimentar o instagram com outro intuito que não seja compartilhar a vida social ou stalkear aquela paquera, passou a ser tarefa de casa para qualquer empreendedor e com isso, a procura por informações que ensinem a lidar com essa ferramenta vem crescendo cada vez mais.

Esse é o caso da publicitária Tati Coutinho, 42 anos, que resolveu apostar no marketing digital depois de assistir uma palestra sobre o mercado digital no Sebrae. Ela cuidava das redes sociais de uma conveniência e café. “Lá a gente sempre optou por crescer organicamente, não patrocinávamos muitos posts”, explicou. Para ela, “todo mundo que tem um negócio e que utiliza o meio digital para se posicionar precisa ter certo tipo de conhecimento”, explicou.

Para a publicitária, quando você cuida do marketing do próprio negócio, é muito mais vantajoso, mas para isso é necessário aprender as ferramentas que cada um deles oferece. Atualmente, o queridinho do marketing digital é o Instagram, com mais de dois bilhões de usuários ativos e em ascensão desde que nasceu, em 2010.

Percebendo a importância dessa ferramenta, a publicitária Giovanna Simioli, que nas redes sociais se apresenta como @srtasimioli, vem dedicando seu tempo exclusivamente para isso desde o surgimento do facebook e instagram. Dessa forma, ela reuniu esforços para estudar amplamente as redes e há cinco anos abriu a Hack The Web, primeira escola digital de Mato Grosso do Sul.

“A Gi é minha amiga de escola. Eu a vi dando uma palestra sobre o mercado digital e comecei a seguir ela nas redes sociais. Fazia uns 15 que não a via e acabei fazendo vários cursos com ela, além da chamada mentoria. Embora não esteja trabalhando no digital hoje, a bagagem que ela me passou é imensa”, afirmou Tati.

Para ela, quando você aplica as técnicas do marketing digital no próprio negócio, tudo fica ainda mais genuíno. “É alguém de dentro, que sabe detalhes da operação, de como tudo funciona, os posts são alí, na hora”, ponderou a empresária.

Conteúdo – Com todo esse conteúdo a pronta entrega, a publicitária Giovanna, acabou desenvolvendo cursos que hoje levam dezenas de interessados de várias áreas para dentro das salas de aula com conteúdo digital. “São empresários, jornalistas, publicitários, criadores de conteúdo ou mesmo pessoas que querem entrar no mercado Social Media para prestar serviços”, explica a srta Simioli.

“É mais que uma tendência. A necessidade de estarmos lá efetivando uma constante e consistente presença para que produtos, serviços ou ideias sejam vistos, compartilhados e que assim haja a necessidade e facilidade da compra”, explica.

Enquanto alguns acham que rede social é perda de tempo, ela encontrou nesse caminho, um verdadeiro espaço para criar e educar profissionais atentos à técnicas que vão além das vendas. Instagram na prática, com Giovanna Simioli, tem turmas abertas nesse dia 30 de agosto das 14h às 18h, na Hack The Web. Mais informações estão a disposição nas redes sociais da escola, @htwescolademarketing.

Conhecimento – Graduada e atuando no mercado publicitário há mais de 20 anos em Campo Grande, Giovana já atendeu mais de 2 mil interessados em mais de 900 horas de cursos efetivados, desde 2013. Sua maior motivação é surpreender sua audiência e parceiros ao criar tendências e inovação de Marketing Digital. Iniciou sua carreira como designer estratégico e atualmente é palestrante, consultora em marketing e fundadora da escola digital #1 do MS, a Hack The Web.

Atualmente, a equipe Hack The Web é formada pela fundadora, Giovanna e também pelas publicitárias Thalita Rodrigues e Fernanda Saad. Para Thalita, o dono do produto também precisa entender de Marketing Digital, até para poder contratar, delegar ou mesmo montar sua própria equipe. “É sempre válido entender para cobrar métricas de crescimento, seguidores e muito mais do que isso. O Marketing Digital serve para se posicionar no mercado”, enfatizou.

A publicitária Fernanda Saad lembra que tanto ela, quanto Thalita, chegaram a ser alunas da escola digital. Nós atuamos nesse mercado, porém, bem desanimadas. Ao fazer o curso, passamos a entender Marketing Digital por uma nova ótica, com suas infinitas possibilidades. E isso vai de acordo com o propósito da escola, fazer as pessoas verem como é possível mudar seu negócio usando várias ferramentas do marketing digital”, concluiu.

