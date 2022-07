Rainha das Quentinhas: Helen Braz é indicada ao prêmio Dólmã Nacional

Helen Braz concorre com outros 14 cozinheiros das cinco regiões do Brasil

Por Bruna Marques – Jornal O Estado MS

Foi em março de 2020 que Helen Braz, ganhou o oscar da gastronomia pelo Estado e desde então se tornou embaixadora da gastronomia brasileira em Mato Grosso do Sul. Agora, a profissional sonha com o reconhecimento a nível nacional ao Prêmio Dólmã.

Apesar da ampla experiência em levar sabores e experiências aos clientes, a Rainha das Quentinhas contou ao Caderno Viver Bem que ficou surpresa com a indicação nacional, principalmente, agora que ela venceu a batalha contra o câncer. “Estou muito feliz e surpresa com a indicação Nacional ao Prêmio Dólmã. Ganhar a categoria estadual em 2020 já foi incrível!!! Acabei de vencer um câncer de mama e essa indicação veio coroar a felicidade que eu e minha família estamos vivendo!”, pontuou.

Olhando com respeito pela trajetória e com orgulho de tudo o que conquistou pelo esforço e a dedicação, Helen pontua que nem em seus maiores sonhos, imaginou conseguir alcançar metas tão altas. “Comecei vendendo quentinhas, sou conhecida como a rainha das quentinha do MS e hoje tenho um restaurante lindo que é meu orgulho! Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava que um dia uma mulher, marmiteira do Mato Grosso do Sul seria indicada ao prêmio máximo da gastronomia brasileira”, destaca.

Para consolidar a próxima etapa, a Chef de cozinha apela para o carinho e a participação de todos os clientes e amigos, para que votem por ela, na premiação. “É um sonho que não quero acordar e preciso da ajuda de vocês! É só clicar no link abaixo e votar em Helen Braz MS. Agradeço a Deus pela minha vida, por mais essa oportunidade e a todos os amigos, família e parceiros pelos votos! Preciso da votação de vocês para trazer mais esse Prêmio para o MS!”, pontua.

Votação online – Para votar na Chef Helen Braz, é só acessar o site: https://pt.surveymonkey. com/r/votacaointernautaschefnacional2022. Cada internauta só pode votar uma única vez e em apenas um candidato.

Os votos só serão válidos, através do sistema de votação, quaisquer manifestações escritas no post das votações, não serão levadas em consideração. Helen concorre com outros 14 cozinheiros das cinco regiões do Brasil.

A votação dos Chefs indicados começou no dia 21 de julho e vai até o dia 11 de agosto, até as 23h45, horário de Brasília. O resultado final dos Chefs premiados na categoria estadual serão anunciados no dia 12 agosto durante a realização da cerimônia Dólmã AMapá 2022, o tapete vermelho da gastronomia Brasileira.

SERVIÇO – O restaurante Tropeiro Gastrô Gourmet fica na Rua Yokoama, 231. Funciona de segunda a sexta das 11 às 14h e aos sábado das 11h às 16h. Acompanhe o trabalho da Chef Helen Braz através de sua página no Instagram: @chefhelenbraz ou @tropeirogastro. Para mais informações entre em contato pelo número: (67) 99284-1515.