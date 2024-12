Núcleo de Produção Digital ganha novo espaço no Museu da Imagem e do Som

A inauguração do novo espaço do NPD (Núcleo de Produção Digital), realizada nesta quinta-feira (19), no MIS (Museu da Imagem e do Som), marca um passo significativo para o desenvolvimento do setor audiovisual em Mato Grosso do Sul. O evento aconteceu no Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho, em Campo Grande, e reuniu representantes de diversas instituições parceiras.

A iniciativa é fruto de uma colaboração entre o Governo Federal, através do MinC (Ministério da Cultura), o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), o Governo de Mato Grosso do Sul por meio da Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura) e FCMS (Fundação de Cultura), e o Colegiado Audiovisual do Estado. Esse esforço conjunto busca transformar o panorama audiovisual regional, promovendo inclusão e formação de novos talentos.

Mais do que uma estrutura física, o NPD chega para ser uma plataforma essencial na democratização do acesso à produção digital. A cineasta Marinete Pinheiro, representante do Colegiado do Audiovisual, destacou a trajetória até a concretização do projeto. “O primeiro contato foi em 2015, e hoje, após quase uma década, celebramos este avanço. A união das instituições públicas é fundamental para consolidar o audiovisual como um setor de grande relevância na economia criativa”.

O secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destacou o impacto do NPD no fortalecimento do audiovisual local. Ele ressaltou que, embora o Estado já tenha resultados expressivos na área, ainda há desafios para ampliar a participação na economia criativa. “Esta união entre as instituições é um marco importante para valorizarmos a riqueza cultural do Estado e alcançarmos um protagonismo ainda maior”.

“Nós temos um resultado no audiovisual aqui em Mato Grosso do Sul incrível. Muito bem feito, mas a gente precisa capilarizar isso, ampliar, até para valorizar a riqueza cultural de Mato Grosso do Sul. Nós temos um PIB da economia criativa que é de 3,11% do PIB brasileiro e grande parte disso é do audiovisual. São números impressionantes, só que quando a gente olha para Mato Grosso do Sul nós temos grandes desafios para melhorar essa participação”, completou o secretário.

O diretor-presidente da FCMS, Eduardo Mendes, fez questão de reforçar o papel transformador do NPD. “Celebramos aqui uma plataforma de oportunidades, democratização e formação. Jovens e adultos poderão se conectar com o que há de mais atual no mercado audiovisual, transformando suas ideias em produções criativas que refletem a diversidade do nosso estado”, destacou.

A importância da parceria entre instituições foi ressaltada pela reitora do IFMS, Elaine Borges Caciano. Ela enfatizou que os equipamentos, antes subutilizados, agora terão maior alcance. “Estamos muito felizes com esta parceria, pois ela permite que a população tenha acesso a recursos avançados, fortalecendo não apenas o ensino e a inovação, mas também a arte e a cultura em Mato Grosso do Sul”.

Para Alexandre Sogabe, coordenador do MIS, o NPD trará um novo dinamismo às atividades do espaço. “Com equipamentos especializados para edição de vídeos, podemos oferecer oficinas de jogos, animação e edição com tecnologia de ponta, ampliando a qualidade dos serviços prestados à comunidade”. Ele também mencionou o valor do investimento, avaliado em R$ 100 mil, como uma conquista significativa.

Por Agência de Notícias

