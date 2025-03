Previsão do tempo: Sol, nebulosidade e possibilidade de chuvas em MS nesta terça-feira

A previsão do tempo para esta terça-feira (11), indica um dia com sol, mas com variação de nebulosidade em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. O avanço de uma frente fria oceânica, combinado com a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, favorecerá o aumento da nebulosidade e há chances de chuvas de intensidade fraca a moderada.

Em algumas áreas, especialmente nas regiões oeste, sul e sudeste do estado, o deslocamento de cavados e o aquecimento diurno poderão gerar instabilidades mais fortes, com possibilidade de chuvas intensas, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Os acumulados de chuva podem ser significativos, com valores superiores a 30 mm/24h, principalmente entre esta terça-feira (11) e quarta-feira (12). Os modelos meteorológicos indicam uma queda nas temperaturas máximas em todo o estado ao longo da semana, com valores mais amenos em relação aos últimos dias. No entanto, a previsão não aponta para um frio intenso, apenas uma leve diminuição das temperaturas.

As temperaturas mínimas esperadas para o estado variam entre 21°C e 25°C, enquanto as máximas ficam entre 25°C e 34°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 23°C e 25°C, com máximas entre 27°C e 30°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, as mínimas devem ficar entre 21°C e 25°C, e as máximas podem atingir entre 30°C e 34°C. Na capital, Campo Grande, as mínima é de 22°C, com máxima de 28ºC.

