Funsat oferece 1.907 vagas de emprego em Campo Grande nesta terça-feira (11)

AFunsat (Fundação Social do Trabalho) está com recrutamento aberto para 161 diferentes profissões nesta terça-feira, 11 de março. O Painel de Intermediação do órgão aponta um total de 1.907 vagas disponibilizadas por 188 empresas de Campo Grande. Vale destacar que, em cinco em cada dez oportunidades, não é exigido experiência prévia para contratação.

Entre as principais vagas disponíveis, estão: açougueiro (14), alimentador de linha de produção (10), armador de ferros (15), assistente administrativo (6), atendente de lanchonete (55), auxiliar de limpeza (80), eletricista de instalações comerciais e residenciais (4), magarefe (40), motorista carreteiro (32), operador de caixa (147) e técnico de enfermagem (20).

Para os candidatos que não possuem experiência anterior, mas buscam uma oportunidade com treinamento remunerado imediato, há 1.111 vagas. Algumas das opções disponíveis incluem ajudante de eletricista (4), auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (1), jardineiro (4), servente de obras (52), surfassagista (1), trabalhador da suinocultura (4) e vendedor pracista (1).

Além disso, há 16 vagas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência), distribuídas entre as funções de operador de telemarketing ativo e receptivo (10), assistente administrativo (4) e repositor de mercadorias (2).

Com infromações da Prefeitura CG

