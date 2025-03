Mato Grosso do Sul recebe R$37 milhões em imóveis da União para projetos públicos

Programa “Imóvel da Gente” destina propriedades para habitação, segurança e assistência social no Estado

Mato Grosso do Sul foi contemplado com R$ 37 milhões em imóveis da União, conforme anúncio da Superintendência do Patrimônio da União (SPU). Os bens foram repassados pelo programa “Imóvel da Gente”, com R$ 25 milhões destinados ao Governo do Estado e R$ 12 milhões às prefeituras.

Os imóveis serão utilizados para fortalecer políticas públicas em áreas como moradia, segurança e assistência social. Nos últimos meses, a destinação de propriedades já viabilizou a criação do Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente e do Fórum da Mulher da Criança e do Adolescente, além de unidades da Polícia Civil e da Casa da Mulher Brasileira em Corumbá.

No interior do Estado, cidades como Ponta Porã, Mundo Novo, Porto Murtinho e Dourados também receberam imóveis para ampliação de serviços públicos e regularização fundiária. A iniciativa busca transformar espaços ociosos da União em equipamentos que atendam diretamente à população.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram