Livros de autoajuda, infantojuvenis e pedido pelo vestibular estão entre os mais emprestados pela Biblioteca Isaias Paim em 2024

Foi divulgada nesta semana a lista dos dez livros mais emprestados no ano passado pela Biblioteca Pública Estadual Isaias Paim. Os livros para adolescentes estão entre os que mais tiveram saída: em primeiro lugar está Diário de um Banana, de Jeff Kinney, e em segundo, Histórias Diversas, de Moteiro Lobato.

Entre os livros para adultos destacam-se as séries O Senhor dos Anéis, Harry Potter e livros de autoajuda, como Quem pensa enriquece, de Napoleon Hill, e Pai rico pai pobre, de Robert Kiyosaki e Sharon Lechter. Também houve muita saída do livro Contos Fluminenses, de Machado de Assis, que esteve na lista dos livros pedidos pelo vestibular da UFMS.

O coordenador da Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, Aparecido Melchíades, acredita que a boa saída dos livros para adolescentes é devido à presença de escolas na região, o que aumenta a frequência deste público na Biblioteca. “Esses livros infanto-juvenis eles são recorrentes, ano após ano é recorrente, eles entram e saem. Está sempre chegando adolescente por aqui que pegam. Aumentou o público adolescente no ano passado, inclusive porque aqui perto tem duas escolas, e eles sempre vêm em época de aula. E tem os mangás também que sempre atraem adolescentes. E como a gente não pode emprestar os mangás, eles ficam por aqui”.

Este ano teve uma novidade na lista, o livro Confissões, de Agostinho de Hipona. “A novidade deste ano, que saiu muito, foi Confissões, de Santo Agostinho. Ele é um livro filosófico, ele conta a história da conversão dele, é muito poético e filosófico, é muito aprofundado. Eu acredito que seja por causa disso, e eu lembro que teve um pessoal aí que esteve fazendo um estudo filosófico aqui na Biblioteca”.

“Os livros de autoajuda também são recorrentes, saem muito. O livro do Napoleon Hill é o mais consistente. Augusto Cury e Roberto Shinyashiki também saem muito. Contos Fluminenses, do Machado de Assis, caiu no vestibular da UFMS e teve muita saída”, destaca Aparecido.

Para o gestor da Biblioteca, esta semelhança entre as listas dos livros mais emprestados ano a ano é um pouco pela falta de tempo de as pessoas buscar mais diversidade na leitura. “Eu acho que às vezes falta um pouco de tempo de a pessoa buscar mais, porque eu observo que a pessoa começa a frequentar a Biblioteca e pega um livro de Machado de Assis, e aí pode até pegar outro livro, mas dentro daquela linha, e aí ela vai expandindo o conhecimento dela. A pessoa às vezes foca num livro e fica só naquele, mas a partir do momento que ela começa a frequentar a Biblioteca e a olhar o acervo, ela expande mais”.

Aparecido convida a população para conhecer a Biblioteca e passar bons momentos de estudo e lser. “Eu deixo como sugestão para a população a visita à Biblioteca Dr. Isaias Paim. É um espaço bem interessante, climatizado, para os pais colocarem no roteiro de férias dos filhos, e até para eles mesmos, virem à Biblioteca. Têm vindo pessoas aqui que não conheciam a Biblioteca, tem muita gente aqui em Campo Grande que não conhece. Que venham a população, pais, avós, a criançada, o nosso acervo é muito interessante, todo mundo que vem gosta”.

Confira abaixo a lista dos livros mais emprestados pela Biblioteca Isaias Paim em 2024:

Infantis

Diario de um banana – Jeff Kinney Monteiro Lobato – Historias diversas

Geral