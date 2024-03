Previsão do tempo para o final de semana indica calor intenso com máxima de 40º C

Os primeiros dias do mês de março de 2024 serão de muito calor em Mato Grosso do Sul, com temperaturas acima da média e que podem chegar aos 38-40°C. Esta situação meteorológica está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica em médios níveis que inibe a formação de nuvens.

Porém, devido ao aquecimento diurno podem ocorrer pancadas de chuvas bem isoladas e, localmente, chuvas mais intensas.

São previstas altas temperaturas em todas as regiões do Mato Grosso do Sul, com valores que podem atingir os 37-40°C aliado a baixos valores de UR entre 15-35%. Nas regiões norte, pantaneira, grande Dourados, leste e bolsão as máximas variam entre 37°C e 40°C.

Na região sul do estado as mínimas variam entre 23 e 24°C e máximas de até 38°C. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante norte e na região leste/sudeste atuam do quadrante leste com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Domingo

No domingo (3), seguem as condições de altas temperaturas, com valores que podem atingir os 37-39°C aliado a baixos valores de UR entre 20-40%. Estão previstas temperaturas mínimas entre 23-25°C e máximas de até 39°C na região sul.

Para as regiões sudoeste e pantaneira, mínimas entre 26-29°C e máximas de até 39°C. Para as regiões do bolsão, norte e leste esperam-se mínimas entre 25-26°C e máximas de até 37-39°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 26°C e máximas de até 37°C.

Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante norte e na região leste/sudeste atuam do quadrante leste com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.