Abertas as inscrições de pré-matrícula para projetos esportivos em Ponta Porã

A Fundação de Cultura e Esportes de Ponta Porã – FUNCESPP – está com inscrições abertas para diversos projetos sociais e que abrangem faixas etárias que vão dos 05 aos 17 anos.

As modalidades disponíveis são: Ballet para crianças de 05 a 12 anos; Dança Marcial para crianças de 05 a 16 anos; Xadrez para crianças a partir de 07 até 17 anos; Futebol 06 ate 17 anos; Atletismo para crianças a partir dos 06 anos; Judô a partir dos 07 anos; Capoeira para criança a partir de 06 anos e Futsal para crianças a partir de 06 anos.

A pré-matrícula deve ser feita presencialmente na sede da FUNCESPP, localizada no Centro Internacional de Convenções Miguel Gomez, das 07h às 13h de segunda-feira à sexta-feira. As aulas dos projetos sociais esportivos terão início depois que o prédio da FUNCESPP for entregue. A reforma completa do espaço está na fase final.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.