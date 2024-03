Shopping e Escola Municipal são pontos de vacinação contra a dengue no fim de semana em Dourados

Mais um fim de semana de vacinação contra dengue será realizado em Dourados e a população poderá se vacinar em dois pontos da cidade. O shopping Avenida Center e a Escola Municipal Álvaro Brandão estarão abertos em diferentes horários para atender os interessados.

No sábado (2), o atendimento no shopping começa às 14h e segue, sem interrupção, até às 22h e no domingo (3), a vacinação acontece das 14h e 20h. Já na escola municipal álvaro brandão a vacinação ocorre durante o Desenvolve Dourados também no sábado no bairro João Paulo II das 8h e 12h. Excepcionalmente neste fim de semana não haverá atendimento na Sala de Vacinação do PAM, devido a equipe estar em treinamento.

Cerca de 33 mil douradenses já receberam a primeira dose da vacina Qdenga. O município tem à disposição doses para imunização completa de até 150 mil douradenses. A vacinação aos fins de semana tem atingido ótimo alcance, especialmente no shopping da cidade onde a vacinação acontece pela terceira vez.

Na semana passado, a secretaria de saúde disponibilizou um formulário para a população e foram obtidos um retorno positivo sobre a rapidez nas filas, organização no local e sugestões. As respostas serão analisadas pela secretaria para a realização de melhorias para conceber a vacinação.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.