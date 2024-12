As Humanidades Digitais no campo das Ciências Humanas: breves considerações

Nas últimas décadas as “Humanidades Digitais” transformaram o campo das Humanidades devido a sua dinâmica e possibilidade de gerar novos caminhos metodológicos, dados e instrumentos de análise científica. Assim, este artigo de opinião analisa os principais desafios, problemas e benefícios que as Humanidades Digitais (HD) trazem para o campo das Humanidades, baseando-se em uma visão crítica e abrangente.

Percebemos que a sua definição permanece em elaboração, assim tendo diversas possibilidades de leituras. Entretanto, podemos compreendê-las como uma área teórica e prática que objetiva relacionar as tecnologias digitais com a área de Ciências Humanas. Logo, essa vertente busca contribuir para inovações metodológicas, releituras científicas, novos projetos e novas formas de lidar com a demanda social.

Vale mencionar que o primeiro desafio das HD é a sua própria interação com as demais disciplinas tradicionais da área de Humanidades. Apesar das HD buscarem interagir com diversas disciplinas, nota-se que há uma resistência por parte de grande parte dos pesquisadores, pois muitos veem essa relação como um perigo ou ameaça a uma suposta essência das Humanidades. Muitas vezes, essas pessoas não compreendem que o tempo e as dinâmicas humanas se alteram, não são estáticos, assim como a forma de fazer ciência se modificou ao longo das épocas. Uma crítica seria a concepção de que as HD priorizam a tecnologia em detrimento do conhecimento humanístico, assim esquecendo que os dados produzidos podem levar ao maior conhecimento sobre determinados fatos sociohistóricos. Entretanto, enfatizamos que também não pode haver uma idealização de que somente a tecnologia é suficiente para uma pesquisa em Ciências Humanas. Não podemos esquecer que as TIC’s (Tecnologias da informação e da comunicação) contribuem para a ampliação da pesquisa, mas não substituem toda a necessidade de reflexão e construção científica humana, que se edificam com o diálogo e debate acadêmico.

Outra questão sensível sobre essa área científica envolve os recursos e investimentos para o seu desenvolvimento. Afinal, as “Humanidades Digitais” requerem infraestrutura avançada, laboratórios com equipamentos tecnológicos e que, muitas vezes, órgãos de fomentos e instituições não compreendem a sua necessidade para a produção do conhecimento nas Humanidades. Assim como há também uma ignorância sobre as esferas sociais que podemos impactar, inclusive com geração de renda, desde a participação na elaboração de projetos comerciais e industriais, como nas políticas públicas ou nas ações de conservação e restauro de monumentos e acervos museológicos. Logo, por uma incompreensão das potencialidades sociais do campo das Ciências Humanas, tanto as áreas tradicionais como as digitais acabam ficando de fora da maioria dos editais e investimentos públicos.

Em suma, as Humanidades Digitais simbolizam uma nova face do campo das Humanidades e das suas potencialidades, fornecendo novas questões e soluções científicas e sociais. Dessa maneira, é vital que este campo continue vinculado a sua função primeva que é a pesquisa humanística, assim assegurando que as suas ações sejam usadas de forma crítica e produtiva para a inovação social. Em nossa opinião, desde que realizada de forma ética e equilibrada, as HD podem revitalizar a tecnologia e as ciências humanas, ampliando assim o seu raio de atividade. Entretanto, necessita-se de um olhar dos agentes públicos para essa disciplina, bem como para as esferas tradicionais de Humanidades, assim investindo em projetos e gerando resultados vitais em um mundo que se encontra em colapso em virtude de uma grave crise social, política, econômica, ambiental e patrimonial.

Carlos Eduardo da Costa Campos é Professor de Arqueologia e História Antiga da UFMS, docente do Mestrado em Antropologia Social da UFMS e do Mestrado em Ensino de História da UEMS. Coordenador do Laboratório de Estudos Interdisciplinares da Antiguidade – ATRIVM /UFMS. E-mail: [email protected]

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais