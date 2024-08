Com integração das secretarias, Prefeitura avança na fiscalização e flagra descarte irregular no Los Angeles

Neste sábado (03), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e em colaboração com a Patrulha Ambiental da Guarda Civil Metropolitana (GCM), apreendeu uma retroescavadeira utilizada para aterrar resíduos e entulhos em uma Área de Preservação Ambiental (APA) no Bairro Los Angeles.

De acordo com Gisseli Giraldelli, superintendente de Meio Ambiente da Semadur, a operação foi desencadeada após denúncias de descarte irregular que resultaram em danos ambientais significativos. “Recebemos informações sobre o aterro inadequado de resíduos na área, o que levou à ação imediata com a Patrulha Ambiental para monitorar o local. Constatamos a supressão de vegetação nativa e o aterro com resíduos da construção civil, pneus e outros entulhos”, afirmou.

Durante a ação, a equipe encontrou o operador da retroescavadeira alegando posse sobre o terreno. No entanto, uma verificação no Sistema Sisgran revelou que a área é de patrimônio público e destinada à preservação ambiental. A superintendente da Semadur destacou a eficácia das ações conjuntas entre as secretarias municipais no enfrentamento de práticas ilegais. “A atuação em flagrante foi um exemplo do sucesso do convênio entre as secretarias municipais, que visa fortalecer a fiscalização e coibir práticas de descarte irregular e invasão de áreas protegidas”.

A Semadur também incluiu a notificação da área degradada e a realização de um laudo para avaliar os danos ambientais. O operador e a retroescavadeira foram levados à CEPOL/Depac para as providências legais. Além da multa, o infrator deverá apresentar um projeto de recuperação ambiental após a conclusão do laudo pericial, conforme as regulamentações vigentes.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana tem intensificado o monitoramento das áreas de preservação, não apenas em resposta a denúncias, mas também como parte de uma fiscalização contínua. A prefeita Adriane destacou a importância da fiscalização imediata para a proteção dos recursos naturais. “Estamos sempre atentos para garantir a integridade das áreas de preservação e agimos rapidamente quando há suspeitas de crime ambiental”, assegurou.

Além da operação deste sábado na Rua Marco Feliz, uma ação semelhante foi realizada na Área de Preservação Permanente (APP) do Córrego Lageado. A fiscalização revelou uma ocupação irregular e desmatamento, resultando em multa e medidas de proteção e recuperação da área.

Para combater o descarte irregular de resíduos, a Prefeitura de Campo Grande implementou diversas ferramentas, incluindo o Controle de Transporte de Resíduos por meio Eletrônico (E-CTR) e o uso de drones para monitoramento. As multas para quem é flagrado descartando resíduos de forma inadequada podem variar entre R$ 3.091,50 a R$ 12.366,00, de acordo com o Código de Polícia Administrativa do município.

Além das ações de fiscalização, Campo Grande oferece cinco Ecopontos para a disposição adequada de resíduos, facilitando a entrega voluntária de materiais recicláveis e volumosos. Denúncias de descarte irregular podem ser feitas através dos canais 153 da Guarda Civil e 156 da Prefeitura.

