Domingo é de tempo seco e quente em MS

São esperadas altas temperaturas, que tendem a ficar acima da média para o período, podendo atingir valores entre 35-38°C aliado a baixos valores de umidade relativa do ar entre 25-45%. Essa

situação meteorológica ocorre devido a atuação de uma alta pressão atmosférica.

Este sistema meteorológico atua como um bloqueio atmosférico, inibindo a formação de nuvens e chuvas em grande escala. Aliado a este sistema, os ventos do quadrante norte intensificam o ar quente e seco sobre o estado de Mato Grosso do Sul. Devido ao calor acima da média e a presença do ar seco há impactos na vida da população e algumas recomendações são essenciais, como beber bastante líquido, umidificar os ambientes e, quando possível, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

No primeiro período de (02 a 10/05) não há previsão de chuvas no estado. Confira na imagem abaixo as temperaturas para este domingo no estado.

Com informações do Cemtec.

