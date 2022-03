Fujona! Policiais e bombeiros tentam resgatar onça-parda em Bataguassu

A Polícia Militar Ambiental, bombeiros e técnicos do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) se deslocarem em aeronave para capturar onça-parda que se encontrava deslocada em um quintal do bairro Jardim São Francisco, em Bataguassu, a 341 km de distância da Capital.

A onça-parda, foi vista entrando bem cedinho no quintal da residência e foi encurralada pelo cachorro da casa. O animal se escondeu entre móveis de difícil acesso e visualização para os profissionais que estavam tentando capturar.

O Corpo de Bombeiros e a PMA montaram um esquema de resgate com todo cuidado para fazer a captura com os protocolos de cuidado para não ferir o animal. O resgate segue em andamento.

Com informações repórter Itamar Buzatta.