Câmera registrou carro batendo em árvore e caindo em córrego da Ernesto Geisel

Câmera de segurança de um comércio localizada na Avenida Ernesto Geisel, no bairro Cabreúva, em Campo Grande, registrou o momento em que uma jovem, de 24 anos, perde o controle da direção do carro que conduzia, bate em uma árvore e cai no córrego que divide as pistas. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (29).

Conforme a imagem, é possível notar que nenhum outro veículo se envolveu na batida. O automóvel, um Fiat Mobi, caiu de uma altura aproximada de cinco metros, em um trecho onde não há guard-rail.

O carro parou de lado e a motorista precisou ser socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa. A mulher não sofreu ferimentos graves.

Ainda de acordo com os militares, a jovem não apresentava sinais de embriaguez. A Polícia Militar de Trânsito esteve no local para registrar a ocorrência.

Confira o vídeo do acidente abaixo:

