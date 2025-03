Prêmio Mulher Nota 10 celebra mulheres que fazem a diferença em Campo Grande

Idealizado por Marinalva Pereira, evento homenageia profissionais de diversas áreas pelo impacto e contribuição à sociedade

Valorizar mulheres que transformam a sociedade com seu trabalho e dedicação. Foi com esse propósito que Marinalva Pereira idealizou o Prêmio Mulher Nota 10, que chega à sua 17ª edição em 2025, destacando mulheres e suas personalidades em diferentes setores da comunidade campo-grandense.

A cerimônia deste ano acontece no dia 21 de março, às 19h30, na Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), e contará com a entrega de diplomas, certificados e medalhas a 38 mulheres homenageadas.

Com uma carreira marcada por reconhecimentos e homenagens, Marinalva conta que sua própria experiência foi o principal impulso para criar o evento. “Receber um prêmio é algo que motiva a nossa vida, dá ânimo para continuar e melhorar aquilo que fazemos”, afirma. Ela destaca que o objetivo é evidenciar a importância dessas mulheres e suas contribuições, especialmente durante o mês internacional da mulher, celebrado em março.

O processo de indicação das homenageadas é feito por formadores de opinião, jornalistas, empresários e membros da comunidade. “Pergunto sempre: ‘Quem você indicaria para receber o prêmio?’Geralmente, a maioria delas eu não conheço e faço questão de – além de mandar o convite online – levar pessoalmente para a pessoa que vai receber o prêmio”, revela Marinalva.

Entre as homenageadas de 2025 estão profissionais como a advogada empresarial e auditora em proteção de dados Leticia Ribeiro. Para ela, ser reconhecida é uma honra. “Essa premiação celebra não apenas conquistas individuais, mas o impacto que geramos na sociedade. O sucesso é construído com propósito, estratégia e consistência, e esse reconhecimento reforça a importância do nosso trabalho em inspirar e transformar vidas”, destaca.

Além de Leticia, também receberão o prêmio as empresárias Patricia Couto e Juliana Leite de Moraes Ocampos, a tenente-coronel da Polícia Militar Kátia Souza Santos e a advogada Bárbara Gonçalves Resende.

Marinalva reforça que o projeto não deve parar tão cedo. “É uma alegria imensa realizar esse prêmio, eu não sei quando vou parar, não tenho intenção de parar”, afirma. Além do Mulher Nota 10, Marnalva realiza outras premiações ao longo do ano, como o Empresário Nota 10 em abril, o Cidadão Nota 10 em agosto, em decorrência ao aniversário de Campo Grande, e os Melhores do Ano em dezembro.

