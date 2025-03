Músico vira réu por matar jornalista Vanessa Ricarte

Ministério Público acolheu denúncia por feminicídio, mas recusou outras qualificadoras de cárcere privado e violência psicológica

O músico Caio César Nascimento Pereira virou réu pelo feminicídio da jornalista Vanessa Ricarte em Campo Grande. O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) aceitou a denúncia e indiciou o músico pelo crime de feminicídio.

O juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri aceitou a denúncias por feminicídio, mas rejeitou as qualificadoras de cárcere privado, violência psicológica e tentativa de homicídio contra o amigo da vítima por falta de provas. Caio Nascimento vai à júri popular.

O caso aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2025 no bairro São Francisco, em Campo Grande. Caio esfaqueou Vanessa três vezes, foi encaminhada para a Santa Casa, mas morreu na unidade. Caio permanece preso.

O caso chocou a cidade e o país e também levantou questionamentos sobre o atendimento que Vanessa obteve na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento À Mulher). áudios de Vanessa relatando o mau atendimento no local viralizaram e gerou indignação.

Nesta tarde de quinta-feira (20), a Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul finalizou o inquérito que avaliou o atendimento prestado à jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos, antes de seu feminicídio. A corregedoria afirmou que não houve falhas no atendimento oferecido.

No relatório que segue sob sigilo, foi apontado que os protocolos da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) foram seguidos corretamente, apesar das críticas feitas pelo governador Eduardo Riedel e pelo Ministério das Mulheres. A única falha reconhecida foi na comunicação entre o setor psicossocial.

