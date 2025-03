Fim de semana será de calor intenso e pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul

O fim de semana em Mato Grosso do Sul será marcado por sol e temperaturas elevadas, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas em algumas regiões. A presença de um sistema de baixa pressão atmosférica favorecerá o tempo quente e seco, com umidade relativa do ar atingindo índices baixos, variando entre 20% e 40%.

Em Campo Grande, os termômetros devem marcar máximas de 32ºC nesta sexta-feira (21), subindo para 34ºC no sábado (22), e caindo um pouco para 27ºC no domingo (23). As mínimas devem ficar entre 19ºC e 21ºC.

Nas regiões sul, leste e sudeste de Mato Grosso do Sul, a previsão indica temperaturas mínimas entre 19ºC e 21°C e máximas variando de 31ºC a 35°C. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, o calor será ainda mais intenso, com mínimas entre 23ºC e 25°C e máximas entre 35ºC e 37°C. Nas regiões do bolsão e norte, as temperaturas devem variar entre 20ºC e 22°C nas mínimas e 33ºC a 35°C nas máximas.

Em Dourados e Três Lagoas, o calor será intenso, principalmente no sábado, quando as temperaturas podem passar dos 34ºC. No domingo, há possibilidade de pancadas de chuva, que devem ocorrer de forma isolada, com chuva em um bairro e tempo seco em outro.

No Pantanal, em Corumbá e Aquidauana, as temperaturas devem permanecer elevadas, com maior chance de chuvas rápidas e isoladas ao longo do fim de semana.

Apesar do predomínio de tempo seco e quente, a meteorologia alerta para o aumento de nebulosidade e o avanço de instabilidades a partir de domingo. São esperadas chuvas de intensidade fraca a moderada, mas em alguns pontos podem ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e até queda de granizo. Os acumulados de chuva podem ultrapassar os 40 mm em 24 horas, especialmente nas regiões central, sul, sudoeste, sudeste e pantaneira.

Essa situação é provocada pelo transporte de calor e umidade, combinado com o avanço de cavados e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, que favorecem a formação de nuvens carregadas e chuvas mais intensas.

Com informações do Inmet

