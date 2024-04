Prefeitura de Dourados antecipa pelo 43º mês consecutivo pagamento do salário dos servidores

Alan Guedes cumpre compromisso e trabalhadores recebem na véspera do feriado do Dia do Trabalhador

O Prefeito Alan Guedes (PP) mais uma vez, cumpriu com o compromisso com os servidores municipais e efetuou o pagamento do salário antecipado, nas vésperas do feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio. “Hoje é dia 29 de abril e o nosso servidor que foi calejado no passado com a folha de pagamento parcelado, com a gente ele já sabe, que é sempre antecipado, já são 43 meses consecutivos depositando a folha antecipadamente e quero dizer pra vc nosso servidor que a folha de pagamento foi depositada hoje e amanhã dia 30 estará disponível para saque”, afirmou o prefeito Alan Guedes em mensagem nas redes sociais direcionada aos servidores do município.

A Prefeitura de Dourados fez nesta segunda-feira (29), o depósito do pagamento dos servidores municipais referente ao mês de abril de 2024. O saque estará disponível no decorrer desta terça-feira (30). A gestão segue com a prática de pagar, antecipadamente, os salários dos servidores municipais, ainda dentro do mês corrente, completando o 43º mês consecutivo.

Segundo a Semfaz (Secretaria Municipal de Fazenda), o valor bruto da folha de pagamento de abril é de R$ 52.603.647,55 milhões.

O salário dos servidores municipais deve ser pago até o quinto dia útil do mês seguinte, mas a atual gestão tem procurado disponibilizar os vencimentos antecipado, uma forma de valorizar e reconhecer o desempenho do funcionalismo, além de fomentar a economia da cidade, movimentando o comércio e serviços em geral. (Com assessoria)

