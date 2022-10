Clima tem variações e em MS faz sol com possibilidade de tempestade

O clima hoje (9) em Mato Grosso do Sul será de tempo firme, com possibilidade de chuvas isoladas em cidades do Bolsão e Sudoeste, além de tempestade e queda de granizo, segundo aponta o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

Este cenário ocorre devido a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, aliado ao transporte de umidade e deslocamento de cavados. As chuvas isoladas estão previstas para Três Lagoas, Paranaíba e Porto Murtinho.

Embora pontuais, as pancadas podem vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e queda de grazino. Em Campo Grande a mínima será de 15°C e máxima de 30°C. Em Dourados a temperatura fica entre 14°C e 28°C.

