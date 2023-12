Prefeitura realiza leilão de veículos e máquina agrícola

A Prefeitura de Rochedo, localizada a 218 km de Campo Grande, promoveu um leilão com quatro veículos, considerados sucatas ou aptos para circulação. Os lances iniciais são partir de R$ 1 mil.

Os bens incluem um carro Fiat Uno Mille Fire Flex, ano 2005/2006, com lance atual de R$ 3.3 mil no primeiro lote, seguido por um caminhão Ford/7000, ano 1978/1978, com lance atual de R$ 5 mil no segundo lote.

O terceiro veículo é a sucata aproveitável de uma Fiat Doblò Cargo, ano 2002/2002, disputada por R$ 1 mil. Já último lote apresenta uma Motoniveladora Caterpillar 140B, série 61S457, ano 1980, com lance atual de R$ 60 mil.

Os interessados podem fazer lances até às 14h03 (horário de MS) do dia 16 de janeiro de 2024, por meio do site da leiloeira Casa de Leilões. Para conferir mais informações clique Aqui.

Leia mais: