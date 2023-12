Sindicato fiscaliza comércio da Capital para garantir direitos dos comerciários

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande (SECCG) está intensificando suas ações de fiscalização para assegurar o cumprimento dos acordos estabelecidos com a classe patronal em prol dos trabalhadores do comércio. Além de informar sobre as conquistas salariais alcançadas, como o reajuste de 8% retroativo a primeiro de novembro, a diretoria do SECCG está realizando visitas aos estabelecimentos comerciais, incluindo o comércio central e os shoppings centers, para garantir que os termos acordados estejam sendo integralmente respeitados, especialmente no que diz respeito ao vale-alimentação, vale-transporte, pagamento de horas extras, horário de almoço, entre outros.

“É nosso dever como entidade representante dos empregados no comércio da cidade manter uma vigilância constante. Nas visitas surpresas que realizamos em lojas e estabelecimentos comerciais, buscamos assegurar que os direitos dos trabalhadores sejam devidamente respeitados”, explicou Carlos Santos, presidente do SECCG.

Recentemente, na noite de sexta-feira, a diretoria do sindicato promoveu uma ação intensiva pela área central de Campo Grande. Durante essa atividade, além de dialogar com os trabalhadores, foram distribuídos panfletos informativos sobre o acordo recém-firmado, um avanço significativo em prol da categoria. Destaca-se o aumento do vale-alimentação, podendo atingir o valor máximo de R$ 546,00, superando consideravelmente a inflação acumulada. Este acordo, resultado do diálogo entre entidades patronais e laborais, não apenas aumenta os salários, mas também proporciona melhorias nos benefícios oferecidos aos trabalhadores.

A diretoria sindical, ao entrar em contato direto com os trabalhadores, enfatizou a satisfação do sindicato pela conquista de um reajuste salarial digno, considerando-o uma vitória significativa para a classe. Com o aumento de 8%, os salários foram ajustados, elevando-os para R$ 1.693,00 para empregados em geral e caixas. O salário mínimo garantido para comissionados foi estipulado em R$ 1.860,00, enquanto para auxiliares do comércio, office boys e serviços gerais, foi fixado em R$ 1.528,00. Além disso, a convenção coletiva manteve o percentual de 7% do piso da categoria, ou seja, R$ 118,51 a ser pago pelos feriados trabalhados, consolidando mais uma conquista para os profissionais do comércio.

“Este acordo reforça o mútuo compromisso de valorização dos trabalhadores do comércio de Campo Grande, demonstrando a importância da incessante luta do Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande em promover avanços nos benefícios oferecidos aos profissionais, verdadeiros responsáveis pelo crescimento das vendas no comércio”, afirmou Carlos Santos.

Para mais informações sobre o acompanhamento do sindicato e os avanços conquistados em prol dos trabalhadores do comércio, o SECCG está disponível para entrevistas e esclarecimentos por meio do contato: (67)99983-2896.

