Prefeitura realiza ação de adoção de cães e gatos no próximo sábado

Adotar um animal traz benefício para ele e para quem o adota, e pensando nisso, a Prefeitura de Campo Grande, através da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea), realiza no próximo sábado (8), uma ação de adoção de cães e gatos.

O evento acontecerá no estacionamento do supermercado Comper – Jardim dos Estados, em parceria com protetoras independentes que levarão mais de 60 filhotes, todos já vacinados com a primeira dose da vacina viral e vermifugados. A ideia é incentivar a adoção e assim diminuir a quantidade de animais abrigados pelas protetoras que fazem um lindo trabalho na capital.

A Subea ressalta que todos os animais adotados em suas ações terão direito a castração gratuitamente em uma das clínicas credenciadas com a prefeitura.

Os interessados em adotar devem apresentar documento com foto e comprovante de residência, além de ser maior de 18 anos. A secretaria destaca que é importante o tutor levar guia (para cachorros) ou caixa de transporte (para gatos), a fim de evitar fugas e acidentes.

Serviço:

Data: 08/06/2024

Local: Estacionamento Supermercado Comper – Jardim dos Estados

Av. Ceará, 1553

Horário: 9h às 12h

Com Informações Prefeitura de Campo Grande

