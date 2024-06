21º Fejuvnavi, a Festa Junina de Naviraí terá Ipê da Serra,Festival de música, Rio Negro e Solimões, entre outros

Entre os dias 07 a 09 de junho a 21ª FEJUNAVI – Festa Junina de Naviraí. O evento acontecerá no entorno da Praça Euclides Fabris, a Praça Central da cidade. Haverá shows de artistas renomados, festivais de música, praça de alimentação com pratos e bebidas típicas, além de entidades e clubes de serviço comercializando tais produtos em barracas montadas pela Prefeitura Municipal. A festa conta com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e da Câmara Municipal.

A abertura da 21ª FEJUNAVI será na sexta-feira, dia 07 de junho, com as semifinais do 16º Festival de Música Popular e Sertaneja e do 7º Festival de Música Kids. Para encerrar a primeira noite, haverá um show do grupo Forró Ipê de Serra. No sábado, dia 08 de junho, acontecerão as finais dos festivais de música, seguidas de um show do grupo de pagode Atitude 67, conhecidos pelos sucessos como “Cerveja de Garrafa” e muitos outros.

O encerramento da 21ª FEJUNAVI será no domingo, dia 09 de junho, com o aguardado show da dupla sertaneja Rio Negro e Solimões. A dupla promete um novo show repleto de sucessos que os consagraram, arrastando multidões por onde passam. A tradicional festa junina de Naviraí deve atrair visitantes de toda a região durante as três noites, aquecendo a economia do município.

A 21ª FEJUNAVI promete ser um evento inesquecível, com uma programação repleta de atrações culturais, gastronômicas e musicais. A Prefeitura de Naviraí, por meio da Fundação Cultural, trabalha arduamente para proporcionar uma experiência única aos moradores e visitantes durante as três noites da festa junina.

