Prefeitura promove 1º Mutirão de microchipagem de cães e gatos em Campo Grande

Nesta sexta-feira (10), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea), realizará o primeiro Mutirão de Microchipagem para cães e gatos da Capital.

A iniciativa visa conscientizar a população sobre a tutoria responsável e com a aplicação do chip, será possível identificar o responsável legal pelo animal em casos de fuga, perda ou abandono.

O microchip é uma cápsula do tamanho de um grão de arroz, aplicado de forma subcutânea e que funciona como o RG do animal, onde o tutor pode inserir informações como nome do animal, nome do tutor, telefone, endereço entre outras informações.

No ano passado a Subea microchipou mais de 7.900 animais, entre cães e gatos. Para este ano, a pretensão é dobrar esse número.

A Subea destaca que no dia do mutirão o tutor interessado pode trazer mais de um animal e não será necessário apresentar o número do NIS.

Durante o mutirão não será realizado nenhum outro tipo de serviço, apenas a microchipagem. No período da tarde de sexta-feira, haverá atendimento normal com distribuição de 15 senhas.

Serviço:

Data: 10/05/2024

Horário: 7h30 às 11h

Local: Subea (Rua Rui Barbosa, 3538 – Vila Alta)

Documentação necessária:

— documento com foto

— comprovante de residência

— ser maior de 18 anos

