Curso de Fotografia, auxiliar de Rh, marketing e outros são ofertados em Campo Grande

Cursos gratuitos estão com inscrições em Campo Grande. Jovens a partir de 15 anos podem se inscrever em Auxiliar de RH, Noções Básicas de Inglês, Auxiliar Administrativo, Fotografia como Fonte de Renda, Higiene e Manipulação de Alimentos e Marketing Digital – Tráfego. Os cursos são ofertados pela Sceretaria de Juventude de Campo Grande(Sejuv)

Para se inscrever, acesse esse link.

No curso de Fotografia como Fonte de Renda os alunos aprenderão sobre iluminação para retratos e gastronomia e como ganhar dinheiro com a câmera DSLR ou Mirrorless. “Os alunos vão aprender a ganharem uma renda-extra com a fotografia, sobre produtos da fotografia para aumentar o lucro e ainda farão ensaios ao ar livre”, destacou o fotógrafo e artista visual, Gabriel Gabino.

Os cursos acontecem na sede da Secretaria da Juventude, que fica na Rua 25 de Dezembro, 924, Edifício Marrakech, 3° andar. Com exceção do curso de Marketing Digital – Tráfego, que ocorrerá no Parktec, localizado na Avenida Rachid Neder, 760, Monte Castelo. As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (67)3314-3577.

Serviço:

Auxiliar de RH – 13 a 17 de maio

Horário: 8h às 11h30 (Matutino)

Noções Básicas de Inglês – 13 a 17 de maio

Horário: 8h às 11h30 (Matutino)

Auxiliar Administrativo – 13 a 17 de maio

Horário: 13h30 às 17h30 (Vespertino)

Fotografia Como Fonte de Renda – 13 a 17 de maio

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Higiene e Manipulação de Alimentos – 13 a 16 de maio

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Marketing Digital – Tráfego – 13 a 17 de maio

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Endereço: Av. Rachid Neder, 760 – Monte Castelo

