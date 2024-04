Prefeitura prevê entrega das moradias do Bairro José Tavares para junho

Após o incêndio na comunidade do Mandela, 187 famílias foram designadas para receber moradia em quatro bairros diferentes, sendo 38 famílias reassentadas no bairro José Tavares; 33 famílias no Iguatemi I; 30 famílias no Iguatemi II; e 32 famílias no Jardim Talismã. As obras tinham previsão inicial para serem entregues apenas em dezembro, 12 meses após o trágico acidente. Contudo, alguns empreendimentos progrediram e poderão ser entregues em junho.

No José Tavares, das 38 casas que estão sendo erguidas, mais de 30 já está no processo final, com o acabamento pronto e, apenas, aguardando os pisos. Outra área que apresenta um processo avançado é o Jardim Talismã, que na segunda-feira (22) recebeu a instalação dos primeiros padrões de energia elétrica.

Em visita ao jornal O Estado a prefeitura Adriane Lopes comentou sobre a construção das novas moradias da comunidade Mandela atingida por um grande incêndio no dia 16 de novembro de 2023. Seis meses depois a parlamentar adianta que as casas do Jardim Talismã deve ser entregues antes do prazo.

A data final para entregas as residências é novembro de 2024, Adriane Lopes revelou que 65% da obra no Talismã já está concluída. “Estrutura já foi levantada assim como a parte de acabamento já começou a ser feita, estamos trabalhando em tempo recorde para entregar as novas moradias a essas famílias que tanto necessitam”, pontuou.

Já no Jardim Talismã, o processo de fundação já foi concluído, que abrange as escavações, posicionamento de armações de aço e nivelamento das estruturas residenciais. Até o momento, dez unidades foram totalmente cobertas, enquanto outras 20 encontram-se em estágio avançado de alvenaria, com esquadrias e rebocos já finalizados; as restantes estão em fase de construção do baldrame e contrapiso. Além disso, as portas e janelas já instaladas estão sendo pintadas.

“Estamos muito satisfeitos em ver que as obras seguem a todo vapor, dentro do cronograma estabelecido. Nosso compromisso é garantir que as famílias sejam atendidas dignamente e que tenham a oportunidade de realizar o sonho de todo brasileiro: ter um CEP, uma casa para chamar de sua. Estamos trabalhando incansavelmente para que isso se torne realidade, assegurando que cada família tenha seus direitos reservados e desfrute de um lar seguro e confortável”, afirmou o diretor-presidente da Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), Claudio Marques.

As obras foram iniciadas no dia 11 de dezembro e asseguram, não apenas a construção das residências, também a instalação de redes de água, esgoto e energia, além do aterramento e nivelamento da área. As unidades habitacionais foram construídas por meio do Programa Credihabita, abrangendo todas as famílias afetadas, com previsão de conclusão em até 12 meses. Reforçando que mesmo após quatro meses, as famílias designadas para o José Tavares poderão receber antes a tão esperada moradia.

“As 187 casas serão entregues até dezembro de 2024, mas acreditamos que em menos de oito meses todas as famílias já estejam ocupando as áreas. Além disso, a Prefeitura vai garantir a infraestrutura dessas áreas; o campo de futebol permanecerá para toda a comunidade, haverá pista de caminhada, instalação de iluminação e novas árvores serão plantadas, contribuindo para a urbanização do lote”, explicou, Claudio Marques.

Por Inez Nazira

