Prefeitura abre inscrições para curso de Assessoria em Comunicação, Marketing Digital e Espanhol

A Prefeitura de Campo Grande abre inscrições para mais cinco cursos gratuitos. São eles: Espanhol Módulo I, Automaquiagem, Relacionamento com Clientes, Fundamentos do Marketing Digital e Assessoria em Comunicação e Estratégica.

Os cursos, coordenados pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), visam qualificar jovens a partir de 15 anos, interessados em desenvolver habilidades e competências para o mercado de trabalho.

O curso de Marketing Digital é dividido em cinco módulos, entre eles: Fundamentos do Marketing Digital, Social Media, Tráfego, Automação e Vendas. Em Fundamentos do Marketing Digital, os alunos têm a oportunidade de aprender sobre canais de comunicação, plataformas de divulgação, criação de público comprador, entre outros assuntos.

Em Espanhol Módulo I, os alunos aprenderão sobre noções de gramaticais, conversação e pronúncia. Tudo isso por meio de várias dinâmicas em grupo. Sobre o curso Relacionamento com clientes, a dinâmica terá experiência do cliente, processo de vendas, fechamento com o Cliente.

No curso Assessoria em Comunicação e Estratégia, os alunos conhecerão as fases de planejamento, elementos da comunicação e potencialidades e vulnerabilidades. Enquanto que Automaquiagem é uma ótima oportunidade para quem gosta de cuidar da pele e sair sempre maquiada. O curso terá aulas de skincare, truques de maquiagem e preparação de uma pele “coringa”. Esses cursos ocorrem na Sejuv.

Os interessados podem se inscrever diretamente no link https://sejuvcg-cursos.cheetah.builderall.com

Horários:

– Espanhol Módulo 1

Data: 22 a 26

Horário: 13h30 as 17h30

Local: Sejuv

– Automaquiagem

Data: 22 a 24

Horário: 13h30 as 17h30

Local: Sejuv

– Relacionamento com o cliente

Data: 22 a 26

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Sejuv

– Fundamentos do Marketing Digital

Data: 24 a 26

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Parktec

Endereço: Av. Rachid Neder, 760. Monte Castelo

– Assessoria em Comunicação Estratégica

Data: 22 a 26

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Sejuv

Para mais informações (67) 3314-3577 ou (67) 99287-2008

Com informações da assessoria

