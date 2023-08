Prefeitura libera tráfego na rua Rivaldi Albert

A Prefeitura de Campo Grande reabre nesta quarta-feira (09), a circulação de veículos da Rua Rivaldi Albert, no Jardim Morenão, depois de concluídos os trabalhos de engenharia que vão garantir segurança ao tráfego na via, que tem um papel importante na ligação entre a Avenida Guaicurus e o bairro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a rua está interditada desde o final de fevereiro, quando fortes chuvas caíram sobre a cidade comprometendo a estrutura da via sobre o córrego Bálsamo.

A reabertura da via possibilitará aos moradores do bairro a volta da mobilidade, com ainda mais segurança, já que as estruturas de drenagem e sustentação receberam reforço para evitar um novo colapso da pista em períodos chuvosos.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

