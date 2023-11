Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries 21/03 a 20/04

Agarre qualquer chance de ganhar dinheiro logo cedo. Você também vai administrar melhor o que é seu e pode organizar as contas ou planejar os próximos gastos com mais habilidade. Mas também há chance de exagerar nas comprinhas ou perder dinheiro com um investimento feito por capricho. Ainda bem que a Lua logo entra em Gêmeos, melhorando a comunicação e a troca de ideias com o pessoal. Use a criatividade para direcionar esta energia para o serviço. Mal entendidos pode se transformar em um problema na paquera se não tiver cuidado. Atenção também com ciúme ou possessividade, mas um bom papo com o mozão ajuda a esclarecer tudo.

Touro

de 21/4 a 20/5

A Lua brilha em Gêmeos pela manhã e reforça sua habilidade com as finanças, meu cristalzinho. Como tá difícil ganhar na mega, o jeito é mostrar dedicação e muito esforço para conquistar o reconhecimento que você merece. Também não é o melhor momento para pedir ou emprestar dinheiro a um amigo misturar as coisas nem sempre termina da maneira que você gostaria. Tem compromisso? A possessividade pode ser o maior desafio do romance, mas você compensa com uma dose extra de charme no final da noite, o que ajuda a fazer as pazes. Se está na pista, há boas chances de se encantar com alguém quando menos espera, por isso, olhe mais ao seu redor.

Gêmeos

21/05 a 20/06

Seu sexto sentido pode ajudar a descobrir um segredo logo cedo, mesmo sem querer. A Lua entra em seu signo ainda pela manhã e avisa que vai sobrar disposição para encarar qualquer coisa que pintar pela frente, meu cristalzinho. Você estará a mil por hora, mas tente focar a atenção nos assuntos mais urgentes pra dar conta do serviço sem problemas. Caso contrário, vai ter que lidar com as cobranças! A comunicação pode ficar meio complicada se falar mais do que deve ou revelar um segredo, seu ou de outra pessoa. Para curtir as melhores vibes, seja com o mozão ou com o crush, a dica é apostar na empatia e diminuir as críticas, afinal, todo mundo erra de vez em quando.

Câncer

de 21/6 a 21/7

Esta quarta começa animada e você pode até tentar algo diferente no trabalho. Mas arriscar demais nem sempre é uma boa e você pode perder uma grana se entrar de cabeça em algo antes de avaliar os prós e contras, Câncer. E com a Lua de mudança para o seu inferno astral, sua energia tende a diminuir um pouco ao longo do dia. A melhor pedida é ficar na sua e ouvir seu sexto sentido, assim, vai dar conta de tudo o que precisa fazer sem muito estresse. Planos para uma viagem pedem um pouco mais de cautela para driblar imprevistos. Curtir um programa caseiro com o mozão pode ser mais gostoso do que esperava! Já a paquera ganha fôlego à noite e promete muitas surpresas.

Leão

de 22/7 a 22/8

No trabalho, você pode dar aquela deslanchada na carreira se concentrar a atenção nas tarefas e deixar as implicâncias pessoais de lado. E com a Lua em Gêmeos, as chances de fazer novas conexões na vida profissional tendem a crescer. Nas amizades, retome contato com pessoas que não via há um tempão. Mas nem tudo são flores e uma amizade que já andava estremecida corre o risco de chegar ao fim. Se não é o que você quer, pode ser hora de se afastar um pouco e ignorar as indiretas. À noite, reservar tempo para se divertir com o mozão será perfeito para aquecer o romance. Um programa animado com a galera anima a conquista, mas não baixe demais a guarda.

Virgem

de 23/8 a 22/9

Seu lado aventureiro ainda dá as caras pela manhã e pode ser divertido restabelecer contato com gente que mora longe ou está em viagem. Mas também podem surgir problemas nesses contatos ou nos estudos, por isso, nada de baixar a guarda. Ainda pela manhã, a Lua reforça sua ambição e você vai fazer o possível para se concentrar na carreira. Coloque todos os seus esforços no que precisa ser feito e tudo indica que conseguirá dar conta das tarefas. Você e um contatinho podem formalizar a relação, desde que não exagere na pressão. Se tem compromisso, uma crítica ou cobrança pode se transformar em briga meça as palavras e não cobre demais quem ama.

Libra

de 23/9 a 22/10

A manhã promete algumas mudanças e surpresas no trabalho, mas não há motivos para se preocupar, Libra. Se depender das estrelas, porém, vale a pena agir com cautela nas amizades, já que há risco de briga ou desentendimento mais sério. Ainda bem que logo a Lua entra em Gêmeos e garante um astral mais leve no resto do dia. No trabalho, tudo o que envolva cultura, leis, justiça, estudos e viagens deve se desenvolver com tranquilidade. À noite, a saúde pede alguns ajustes e mais atenção da sua parte: ouça os avisos que o seu corpo manda. Tanto a paquera quanto o romance prometem novidades deliciosas para o seu coração. Sua intuição também fica afiada.

Escorpião

de 23/10 a 21/11

No trabalho, tudo o que depender do seu esforço e da colaboração de outras pessoas tem mais chance de deslanchar logo cedo. Mas, embora as parcerias contem com good vibes, a concorrência não dará trégua e pode enfrentar rivalidade no serviço. Com a entrada da Lua em Gêmeos, esta quarta promete ser movimentada, com direito a reviravoltas e surpresas. Na vida pessoal, é um bom momento para praticar o desapego e romper alguns padrões que não fazem mais sentido para você. A paquera talvez não saia do jeito que imaginou e há risco até de romper um namoro se não tiver cuidado. Com o mozão, aposte no companheirismo e não deixe uma briga boba virar algo sério.

Sagitário

de 22/11 a 21/12

Sua disposição e dedicação ao trabalho podem surpreender logo cedo, Sagita. Foque no que é mais importante e adiante tudo o que for possível porque, mais tarde, pode ser um desafio manter a concentração nas tarefas. A boa notícia é que a Lua está de mudança para Gêmeos, sinal de que agir em equipe será o caminho para o sucesso. E a união continua sendo uma boa pedida nas outras áreas também, ainda que possam surgir alguns desentendimentos em casa. A paquera talvez não saia bem como estava imaginando, ainda mais se um ex aparecer para atrapalhar seus planos. Já o romance pede moderação com o ciúme, que pode causar brigas.

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

Logo cedo, é melhor apostar na cautela para evitar uma briga com o mozão ou com alguém mais novo, inclusive em casa. Mas, ainda pela manhã, a Lua entra em Gêmeos e avisa que o trabalho tem tudo para concentrar a maior parte da sua atenção. Seu foco nas tarefas pode surpreender! Também há sinal de sucesso ao lidar com tarefas mais complicadas ou chatas. À noite, porém, a dica é diminuir o ritmo porque você pode se sobrecarregar se não prestar atenção aos avisos do seu corpo. A paquera tem boas chances de emplacar e nem a distância será um problema na hora de fisgar o crush! Esse astral mais descontraído e animado se estende ao romance saia da rotina com o mozão.

Aquário

de 21/1 a 19/2

Se precisa resolver algo que estava pendente ou que tem relação com a casa e a família, aproveite o início da manhã pra deixar tudo em ordem. Talvez não seja tão fácil se entender com os parentes, mas faça sua parte pra manter a harmonia. Mas a melhor notícia desta quarta é a entrada da Lua em seu paraíso astral! Contando com uma dose extra de sorte, fica mais fácil encarar os desafios e brilhar em tudo o que fizer! Só tenha cautela pra não gastar mais do que pode porque há risco de prejuízo à noite. Você fará o maior sucesso na conquista! A dois, controle o ciúme e invista em altas doses de romantismo para curtir bons momentos com o mozão.

Peixes

de 20/2 a 20/3

A manhã será perfeita para responder emails, mandar mensagens e finalizar tarefas que envolvem comunicação. Só evite ficar de conversinha ou entrar nas redes sociais durante o expediente porque há risco de se distrair com facilidade. As tarefas que exigem praticidade e responsabilidade devem se desenrolar melhor, ainda mais se trabalha em home office ou em um negócio familiar. Apesar de um ou outro arranca-rabo à noite, o saldo tende a ser positivo e é a família que vai ficar ao seu lado em tudo o que for necessário. Tanto a paquera quanto o romance contam com a proteção dos astros no final da noite e não há nada que uma boa conversa não possa resolver.

