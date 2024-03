Prefeitura lança 1ª escola pública de Marketing Digital do Brasil

Na próxima segunda-feira (11), acontece o lançamento da 1ª Escola Pública de Marketing Digital do Brasil, projeto inovador da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude. O objetivo é oferecer cursos de capacitação profissional na área de Marketing Digital, para jovens acima de 15 anos.

“Cerca de noventa e quatro por cento das empresas escolhem o marketing digital como estratégia de crescimento. Esse número reforça que, cada vez mais as empresas estão explorando as possibilidades da internet como forma de alavancar negócios. Na Escola de Marketing, os alunos têm a oportunidade de fazer os cinco módulos, receber seu certificado e assim estar apto a serem inseridos no mercado de trabalho”, disse o secretário Municipal da Juventude, Maicon Nogueira.

Stefanny Azevedo, Especialista em Comunicação e uma das instrutoras, vê a escola como uma porta de entrada para os jovens que desejam começar uma profissão no digital. “O projeto é inovador e com certeza irá gerar inúmeras oportunidades para o mercado da nossa capital. Me sinto honrada em fazer parte da equipe voluntária que se propõe a compartilhar o que sabe com quem busca por novos conhecimentos. O Marketing Digital é uma área em alta neste momento e pelos próximos anos”, explicou.

Os jovens aprenderão por meio de módulos. Módulo I: Fundamentos Marketing digital; Módulo II: Social Media e Google; Módulo III: Tráfego Pago; Módulo IV: Automação no Marketing e Módulo V: Vendas no Marketing Digital.

Serviço

Lançamento Escola de Marketing

Data: 11 de março (segunda-feira)

Horário: 19h

Local: Parktec

Endereço: Av. Rachid Neder, 760 – Monte Castelo

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: