Confira as interdições no trânsito para este fim de semana em Campo Grande

Neste fim de semana haverá interdições no trânsito de Campo Grande e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para que os condutores e pedestres mantenham a atenção redobrada nesses locais de interdição e que busquem rotas alternativas:

Confira as interdições:

Evento: Evento Cultural

Data: 09/03/2024

Horário: 16:00 às 22:00

Local: Rua Aicás entre a Rua Diogo Álvares e Rua Saint Romain

Evento: 2ª Edição Dia do Graffiti

Data: 10/03/2024

Horário: 09:00 às 18:00

Local: AV. Fábio Zahran nº 8999 (Faixa de rolamento do lado direito sentido/centro)

Evento: Paquera na Avenida

Data: 10/03/2024

Horário: 15:00 às 23:00

Local: Av. Marinha entre Rua da Península e Rua do Porto

